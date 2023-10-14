تقرير: داني ألفيش قد يعقد صفقة مع القضاء الإسباني لتقليل مدة حبسه

كشفت صحيفة "إل إسبانيول" عن صفقة منتظرة بين داني ألفيش لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل السابق والقضاء الإسباني لتقليل مدة حبسه.

داني ألفيش النادي :

اتُهم البرازيلي داني ألفيش في قضية اعتداء جنسي يوم 30 ديسمبر الماضي على فتاة تبلغ 23 عاما بالاعتداء عليها في حمام بأحد ملاهي مدينة برشلونة.

وفقا للصجيفة فإن ألفيش قد قرر تغيير المحامي الذي تولى الدفاع عنه في الفترة الماضية وعين إنيس جوارديولا المتخصص في قضايا الاعتداء الجنسي.

ويحاول ألفيش حاليا الوصول لاتفاق مع القضاء الإسباني لتقليل فترة العقوبة المتوقعة بقدر الإمكان.

في قضايا مثل قضية ألفيش فإن الحكم قد يصل إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 سنوات.

ومن أجل الوصول لاتفاق مع القضاء الإسباني فعلى ألفيش دفع مبلغ كبير من المال للضحية من أجل تعويضها عن الأضرار التي تعرضت لها مع الاعتراف بالذنب وهو شيء يتعارض مع تصريحاته السابقة ونفي ارتكابه لتلك الواقعة.

إل إسبانيول قالت إن القضاء لا يزال سيدرس القرار النهائي بعد اقتراح محامي ألفيش الجديد سواء برفض الصفقة أو قبولها.

ومن المنتظر أن تعقد المحاكمة خلال شهر أكتوبر الحالي أو في شهر نوفمبر المقبل.

ماذا حدث

واتهمت السيدة لاعب برشلونة السابق بلمسها بشكل غير لائق دونا عن إرادتها في تلك الليلة بالملهى الليلي.

وأصدرت قاضية التحقيق في المحكمة رقم 15 لمدينة برشلونة، قرارا بدخول ألفيش الحبس الاحتياطي، دون وجود كفالة، مما يغلق الباب أمام خروجه ولو مؤقتًا.

واستجابت القاضية لطلب المدعي العام بإيداع ألفيش الحبس الاحتياطي دون كفالة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن الطب الشرعي أثبت وجود السائل المنوي الخاص بألفيش داخل جسم المرأة التي اتهمته بالاعتداء الجنسي.

بالإضافة إلى ذلك تم العثور على السائل المنوي الخاص بألفيش في أرضية دورات المياه في الملهى الليلي الذي وقعت فيه الجريمة المزعومة، كما تم العثور على سائل منوي على بعض ملابس الضحية.

يذكر أن ألفيش أعطى شهادات متضاربة بشأن تواجده في الملهى الليلي وهو ما يتعارض مع الأدلة التي جمعتها شرطة كتالونيا في برشلونة.

وذكرت محطة "TVE 3" الإسبانية آنذاك أن ألفيش اعترف أنه تواجد بالفعل في ذلك الملهى الليلي ليلة وقوع الاعتداء المزعوم، لكنه شدد أن حضوره هناك تم لفترة قصيرة من الزمن، ونفى الاعتداء جنسيًا على الضحية.

لكن ذلك يتعارض مع ما جمعته شرطة كتالونيا من أدلة تتعلق بتواجده في الملهى بعد مراجعة كاميرات المراقبة والحصول على شهادة عدد من الحاضرين في المكان.

ورفضت محكمة برشلونة الاستئناف في فبراير الماضي بخروج ألفيش بكفالة.

ألفيش (39 عامًا) لم يعد لاعب لأي ناد بعدما فسخ بوماس المكسيكي على خلفية الاتهامات.

وسبق لـ ألفيش تمثيل أندية باهيا وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وساوباولو.

ويمتلك ألفيش 126 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، سجل خلالها 8 أهداف وفاز معه بكوبا أمريكا مرتين، وبكأس القارات مرتين.

وظهر ألفيش في مباراتين بكأس العالم 2022، مباشرة قبل أن يتورط في قضية الاعتداء الجنسي عقب عودته إلى برشلونة.