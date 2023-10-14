رد من رونالدو على تفكيره في الاعتزال الدولي

لا يفكر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال في التفكير في الاعتزال الدولي في الفترة الحالية.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر البرتغال

وتحدث رونالدو للصحفيين عقب مواجهة سلوفاكيا قائلا: "أتمنى التواجد في يورو 2024، مازال هناك الكثير من الوقت متبقي أمامي".

وأكمل "أتمنى ألا أتعرض لأي مشكلة أو إصابة".

وأردف "لقد غادرت البرتغال مبكرا لكنها دائما ستظل منزلي، الجمهور يدعمني في كل ملعب، ويجب تهنئة الجمهور على استقبالهم لنا وهذا التأهل لليورو ملكهم".

وتابع "لا أفكر في المستقبل، أفكر على المدى القصير وأحاول الاستمتاع باللحظة".

وأتم رونالدو حديثه "أحب اللعب للمنتخب الوطني، لعبنا جيدا وتأهلنا إلى يورو لامتلاكنا فريقا مميزا ومدربا مميزا مثل روبرتو مارتينيز".

وفاز منتخب البرتغال على سلوفاكيا مساء الخميس بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة السابعة من التصفيات.

ورفع منتخب البرتغال رصيده لـ 21 نقطة بالعلامة الكاملة من 7 مباريات وقبل 3 مباريات على نهاية مشوار التأهل.

وشهدة المباراة تسجيل رونالدو لهدف من ركلة جزاء.

وأصبح رونالدو سادس لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف أو أكثر لكل عقد في 3 عقود مختلفة مع الفرق والمنتخب، بعد ألفريدو دي ستيفانو وبوشكاش وبيليه وروماريو وليونيل ميسي.