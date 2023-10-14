مواعيد مباريات السبت 14 أكتوبر - تصفيات أمم أوروبا.. والمغرب ضد كوت ديفوار

رد من رونالدو على تفكيره في الاعتزال الدولي

كين كان في طريق الفشل.. ما هو مدرب المعارين الذي تتجه له أندية الدوري الإنجليزي

في مباراة تاريخية لـ فرابار.. منتخب إنجلترا يفوز على أستراليا بهدف دون رد

تصفيات يورو 2024 - رونالدو بين الصفوة ويقود البرتغال للتأهل بالفوز أمام سلوفاكيا

تصفيات يورو 2024 - رائعة مبابي تحسم تأهل فرنسا بالفوز على هولندا

تصفيات يورو 2024 - بلجيكا تحجز بطاقة التأهل للمرة السابعة في تاريخها

قبل المباراة رقم 202.. تكريم رونالدو التاريخي في البرتغال

مباشر تصفيات يورو 2024 - هولندا (0)-(2) فرنسا.. جوووول رائع من مبابي