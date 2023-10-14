مواعيد مباريات السبت 14 أكتوبر - تصفيات أمم أوروبا.. والمغرب ضد كوت ديفوار

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 10:26

كتب : FilGoal

إيطاليا ومقدونيا

تستأنف اليوم مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 14 أكتوبر والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس الأمم الأوروبية

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أوكرانيا × مقدونيا الشمالية.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

إيرلندا الشمالية × سان مارينو.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

سلوفينيا × فنلندا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

بلغاريا × ليتوانيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

المجر × صربيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدنمارك × كازاخستان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

إيطاليا × مالطا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

مباريات دولية ودية

كوت ديفوار × المغرب.. 8:00 مساء - الرياضية المغربية.

أمريكا × المغرب.. 10:00 مساء - SSC سبورت 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.

إيطاليا مواعيد مباريات السبت تصفيات كأس الأمم الأوروبية
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