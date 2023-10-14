غرابة: نستهدف الفوز فقط أمام الجزائر.. والتفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في أمم إفريقيا

شدد محمد غرابة مدير منتخب مصر على ضرورة تحقيق الفوز في مواجهة الجزائر، وكشف ما يريده روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب من المعسكر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الجزائر وديا يوم الإثنين المقبل في الإمارات.

وقال محمد غرابة عبر أون تايم سبورتس 1: "في مواجهة الجزائر لابد أن نحقق نتيجة إيجابية، لا نفكر في التعادل أو الهزيمة، نستهدف الفوز فقط وهو ما يأتي بعد التدرب بشكل جيد وتطبيق ما يريده المدير الفني".

وأضاف "منتخب الجزائر كبير ومحترم لكننا لا نخاف وستكون تجربة قوية أمام المصنف الثالث في قارة إفريقيا".

وأردف "هدفنا في المعسكر الجاري كان لقاء منتخب من التصنيف الثاني أو الثالث وواجهنا زامبيا، منتخب تصنيف أول وسنلتقي الجزائر".

وعن مجموعة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2023 أجاب قائلا: "مجموعة مصر ليست سهلة في أمم إفريقيا ومنتخب غانا هو أقوى منافس، نحضّر أنفسنا جيدا للفترة المقبلة قبل كأس الأمم والتفاصيل الصغيرة في كل شيء هي التي تصنع الفارق".

وأتم عن معسكر منتخب مصر في الإمارات أجاب: "روي فيتوريا يفضل أن يكون المعسكر مغلقا على الفريق والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، هذا الأمر يريحه نفسيا وكلنا نعرف بعضنا البعض ونأكل سويا ونتدرب سويا، بعض التفاصيل الصغيرة تُحدث فرقا وتصنع الفارق الكبير في البطولة".

وانتصر منتخب مصر على زامبيا وديا بهدف دون رد، فيما فاز منتخب الجزائر بنتيجة 5-1 على كاب فيردي.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري للمرة الـ 30 تاريخيا بين وديا ورسميا.

وحقق منتخب مصر الفوز في 8 مباريات وفاز منتخب الجزائر في 10 وتعادلا في 11 مباراة.

وجاءت نتائج قرعة أمم إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار- نيجيريا- غينيا الاستوائية- غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر- غانا- كاب فيردي- موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال- الكاميرون- غينيا- جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر- بوركينا فاسو- موريتانيا- أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس- مالي- جنوب إفريقيا- ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب- الكونغو الديمقراطية- زامبيا- تنزانيا