تصفيات يورو 2024 - رونالدو بين الصفوة ويقود البرتغال للتأهل بالفوز أمام سلوفاكيا

قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال ليكون أول من يتأهل لنهائيات يورو 2024 بالفوز على سلوفاكيا بنتيجة 3-2 في الجولة السابعة.

المباراة التي أقيمت على استاد دراجاو معقل بورتو البرتغالي شهدت تكريم رونالدو قبل بداية اللقاء أمام جماهيره بعدما وصل لـ 200 مباراة دولية كأول من يصل لهذا الكم من المباريات في تاريخ كرة القدم.

ورفع منتخب البرتغال رصيده لـ 21 نقطة بالعلامة الكاملة من 7 مباريات وقبل 3 مباريات على نهاية مشوار التأهل.

بينما توقف رصيد سلوفاكيا عند 13 نقطة وبخسارة ثانية وتأتي أيضا ضد البرتغال.

وتقدم جونكالو راموس بالهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 18 بعدما أودع عرضية برونو فيرنانديز في الشباك.

وفي الدقيقة 29 سجل كريستيانو رونالدو هدف البرتغال الثاني من علامة الجزاء.

وأصبح رونالدو سادس لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف أو أكثر لكل عقد في 3 عقود مختلفة مع الفرق والمنتخب، بعد ألفريدو دي ستيفانو وبوشكاش وبيليه وروماريو وليونيل ميسي.

رونالدو يمنح الهدف الثاني للبرتغال ويعزز رقمه كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف دولياً بـ124 هدف 🇵🇹⚽️#تصفيات_أمم_أوروبا #البرتغال_سلوفاكيا #EuroQualifiers pic.twitter.com/p9UVHaJtNz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 13, 2023

وفي الشوط الثاني قلص دافيد هانكو الفارق للضيوف في الدقيقة 69.

ورد أصحاب الأرض بالهدف الثالث بعدما حوّل رونالدو عرضية برونو الأرضية في الشباك بعد سلسلة من التمريرات البرتغالية في الدقيقة 72.

ويعد برونو أكثر لاعب صنع أهدافا في تصفيات اليورو برصيد 7 أهداف حتى الآن بجانب تسجيل 4 أهداف.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء قلص ستانيسلاف لوبوتكا الفارق مجددا لتصبح النتيجة 3-2 لكنها لم تكن كافية لتقود البرتغال للتأهل لليورو للمرة التاسعة في تاريخه.

كاتب التاريخ أرهق من مسيرة كريستيانو رونالدو 😅 رونالدو أصبح سادس لاعب في التاريخ يسجل أكثر من 100 هدف أو أكثر في العقد الواحد (العقد = 10 سنوات) 🇦🇷دي ستيفانو 115 -315-101 🇭🇺بوشكاش 294-275-155 🇧🇷بيليه 225-437-100 🇧🇷روماريو 162-402-191 🇦🇷ليونيل ميسي 169-546-104 🇵🇹كريستيانو… pic.twitter.com/QlEkcPwGv8 — FilGoal (@FilGoal) October 13, 2023

وفي المجموعة ذاتها تعادل منتخبا لوكسمبورج مع أيسلندا بهدف لكل فريق.

فيما فاز منتخب البوسنة خارج أرضه على ليشتينشتاين بنتيجة 2-0.

ويظل منتخب لوكسمبورج ثالثا برصيد 11 نقطة ويليه منتخب البوسنة برصيد 9 نقاط ثم أيسلندا برصيد 7 نقاط.