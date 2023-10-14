في مباراة تاريخية لـ فرابار.. منتخب إنجلترا يفوز على أستراليا بهدف دون رد

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 00:24

كتب : FilGoal

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فاز منتخب إنجلترا على نظيره أستراليا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما المقامة على ملعب ويمبلي.

أولي واتكينس

النادي : أستون فيلا

إنجلترا

وشهدت المباراة إدارة الفرنسية ستيفاني فرابار المباراة تحكيميا لتصبح أول سيدة تدير لقاء دولي على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

وكانت فرابار أول سيدة تحكم مباراة في كأس العالم الماضي كحكمة رئيسية وكانت في مباراة ألمانيا وكوستاريكا.

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وسجل أولي واتكينس هدف منتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة 57 من صناعة جاك جريليش.

وسدد جريليش الكرة من اللمسة الأولى في اتجاه المرمى ولكن تدخل فيها واتكينس ولمسها قبل دخولها للمرمى لتحتسب له.

واستحوذ منتخب إنجلترا على المباراة بشكل كبير فنسبة الاستحواذ وصلت لـ675 مقابل 33% لاستراليا.

وتمكن المنتخب الإنجليزي من صناعة فرصتين محققتين للتهديف وأهدر واحدة منها وسجل أخرى، بينما لم تتمكن استراليا من صناعة أي فرصة محققة للتهديف.

وسيلتقي منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل مع إيطاليا ضمن تصفيات يورو 2024، ويحتاج الأسود الثلاثة للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل المباشر للبطولة التي ستقام في ألمانيا.

إنجلترا أستون فيلا استراليا جريليش واتكينس
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