تصفيات يورو 2024 - رائعة مبابي تحسم تأهل فرنسا بالفوز على هولندا

بالعلامة الكاملة 18 نقطة من 6 مباريات، تغلب منتخب فرنسا على هولندا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات تصفيات يورو 2024.

سجل هدفي الديوك كيليان مبابي في الدقيقتين 7 و53، فيما سجل كويليندشي هارتمان هدف هولندا في الدقيقة 83.

الهدف الأول أتى بعد تمريرة من أنطوان جريزمان، تبعتها عرضية من جوناثان كلوس تبعتها لمسة مبابي في الشباك في الدقيقة السابعة.

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تمريرة جريزمان ✨

عرضية جوناثان كلاوس 🎯

إنهاء كيليان مبابي 🥅



فرنسا تفتتح التسجيل مبكرا أمام هولندا 🔥pic.twitter.com/RkRfsGwwiW — FilGoal (@FilGoal) October 13, 2023

وتعرضت هولندا لموقف صعب بإصابة مبكرة لمهاجمها فاوت فيجورست في الدقيقة 30.

وبعد أن عاد وواصل اللعب عجز عن استكماله ليخرج في الدقيقة 38 ويحل دونيل مالين بدلا منه.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى رونالد كومان مدرب هولندا تبديله الثاني بنزول ماتس فيفر بدلا من مارتن دي رون.

وفي الدقيقة 53 سجل مبابي الهدف الثاني بتسديدة رائعة للغاية غافلت حارس المرمى بارت فيربروجين لتمر من فوقه إلى المرمى.

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وفي الدقيقة 55 قلص الطواحين الفارق سريعا بهدف دونيل مالين، ولكن الراية أوقفت الاحتفالات، وبعد مراجعة تقنية الفيديو تأكد وجود التسلل.

واستمرت تبديلات هولندا بنزول جيريمي فريمبونج بدلا من دينزل دومفريس في الدقيقة 63.

على الجانب الآخر أجرى ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا تبديله الأول بنزول أوليفييه جيرو بدلا من كينجسلي كومان في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 80 حل مالو جوستو وماركوس تورام بدلا من كلوس وراندال كولو مواني.

على الجانب الآخر حل ستيفن بيرخفاين وميكي فان دي فين بدلا من تشافي سيمونز وناثان أكي.

وبتبادل رائع للكرة مع بيرخفاين، سجل كويليندشي هارتمان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد فرنسا إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، يليها منتخب اليونان بـ 12 نقطة من 6 مباريات أيضا، بعد الفوز على أيرلندا 2-0.

وتراجع منتخب هولندا إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، يليها أيرلندا بـ 3 نقاط من 6 مباريات، ويتذيل جبل طارق المجموعة بلا نقاط من 5 مباريات.

بذلك تحسم فرنسا تأهلها رسميا إلى منافسات يورو 2024 في ألمانيا، رفقة البلد المضيف بطبيعة الحال، وبلجيكا والبرتغال تبعا لنتائج اليوم.

الصراع على البطاقة الثانية في المجموعة يستمر بين اليونان وهولندا فقط، بعد خروج أيرلندا وجبل طارق من الحسابات رسميا.

الأنظار كلها تتجه لموقعة 16 أكتوبر على أرض اليونان بينها وبين هولندا، التي ستلعب دورا كبيرا في تحديد هوية المتأهل الثاني.

مباراة اليونان المتبقية بعد ذلك ستكون يوم 21 نوفمبر أمام فرنسا، بينما يملك منتخب هولندا مباراتين أمام أيرلندا يوم 18 نوفمبر وجبل طارق يوم 21 نوفمبر.

وكانت هولندا قد فازت على اليونان ذهابا بنتيجة 3-0.