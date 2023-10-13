ركلة جزاء في السماء.. الأردن يخسر أمام إيران في نصف نهائي البطولة الرباعية
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 23:20
كتب : FilGoal
تغلب منتخب إيران على الأردن البلد المضيف للدورة الرباعية الودية بثلاثة مقابل هدف وحيد.
تقدم سردار أزمون لإيران في الدقيقة 6.
هدف| منتخب إيران يتقدم 1-0 على الأردن عبر ساردار أزمون في الدقيقة 6
#قنوات_الكاس pic.twitter.com/T9EXd8wGD4— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 13, 2023
وأضاف مهدي طارمي الهدف الثاني في الدقيقة 28.
هدف| منتخب إيران يتقدم 2-0 على الأردن عبر مهدي طارمي في الدقيقة 27
#قنوات_الكاس pic.twitter.com/lJRBdDhoJ3— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 13, 2023
وقلص يزن النعيمات الفارق في الدقيقة 74.
هدف| منتخب الأردن يقلص النتيجة 1-2 إيران عبر يزن النعيمات في الدقيقة 74
#قنوات_الكاس pic.twitter.com/hTYrq1Io5m— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 13, 2023
بينما كاد منتخب الأردن أن يتعادل بركلة جزاء تحصل عليها موسى التعمري، ولكن أهدرها إحسان حداد في الدقيقة 92.
موسى التعمري يحصل على ركلة جزاء ولكن اللاعب إحسان حداد يهدرها بطريقة غريبة ليحرم الأردن من إدراك التعادل أمام إيران
#قنوات_الكاس pic.twitter.com/FbnlIeT5A7— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 13, 2023
وأتى الهدف الثالث في الدقيقة 95 بواسطة مهرداد محمدي ليحسم صعود إيران إلى النهائي.
هدف| منتخب إيران يتقدم 3-1 على الأردن عبر مهرداد محمدي في الدقيقة 94
#قنوات_الكاس pic.twitter.com/UVNoUmAtwT— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 13, 2023
وكان منتخب قطر قد فاز على العراق بركلات الترجيح، ليلعب قطر وإيران في النهائي، والأردن والعراق في مباراة تحديد المركز الثالث.