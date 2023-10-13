ركلة جزاء في السماء.. الأردن يخسر أمام إيران في نصف نهائي البطولة الرباعية

تغلب منتخب إيران على الأردن البلد المضيف للدورة الرباعية الودية بثلاثة مقابل هدف وحيد.

تقدم سردار أزمون لإيران في الدقيقة 6.

وأضاف مهدي طارمي الهدف الثاني في الدقيقة 28.

هدف| منتخب إيران يتقدم 2-0 على الأردن عبر مهدي طارمي في الدقيقة 27 #البطولة_الدولية_الرباعية #قنوات_الكاس pic.twitter.com/lJRBdDhoJ3 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 13, 2023

وقلص يزن النعيمات الفارق في الدقيقة 74.

هدف| منتخب الأردن يقلص النتيجة 1-2 إيران عبر يزن النعيمات في الدقيقة 74 #البطولة_الدولية_الرباعية #قنوات_الكاس pic.twitter.com/hTYrq1Io5m — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 13, 2023

بينما كاد منتخب الأردن أن يتعادل بركلة جزاء تحصل عليها موسى التعمري، ولكن أهدرها إحسان حداد في الدقيقة 92.

موسى التعمري يحصل على ركلة جزاء ولكن اللاعب إحسان حداد يهدرها بطريقة غريبة ليحرم الأردن من إدراك التعادل أمام إيران #البطولة_الدولية_الرباعية #قنوات_الكاس pic.twitter.com/FbnlIeT5A7 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 13, 2023

وأتى الهدف الثالث في الدقيقة 95 بواسطة مهرداد محمدي ليحسم صعود إيران إلى النهائي.

هدف| منتخب إيران يتقدم 3-1 على الأردن عبر مهرداد محمدي في الدقيقة 94 #البطولة_الدولية_الرباعية #قنوات_الكاس pic.twitter.com/UVNoUmAtwT — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 13, 2023

وكان منتخب قطر قد فاز على العراق بركلات الترجيح، ليلعب قطر وإيران في النهائي، والأردن والعراق في مباراة تحديد المركز الثالث.