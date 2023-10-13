ركلة جزاء في السماء.. الأردن يخسر أمام إيران في نصف نهائي البطولة الرباعية

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 23:20

كتب : FilGoal

مهدي طارمي - إيران

تغلب منتخب إيران على الأردن البلد المضيف للدورة الرباعية الودية بثلاثة مقابل هدف وحيد.

تقدم سردار أزمون لإيران في الدقيقة 6.

وأضاف مهدي طارمي الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وقلص يزن النعيمات الفارق في الدقيقة 74.

بينما كاد منتخب الأردن أن يتعادل بركلة جزاء تحصل عليها موسى التعمري، ولكن أهدرها إحسان حداد في الدقيقة 92.

وأتى الهدف الثالث في الدقيقة 95 بواسطة مهرداد محمدي ليحسم صعود إيران إلى النهائي.

وكان منتخب قطر قد فاز على العراق بركلات الترجيح، ليلعب قطر وإيران في النهائي، والأردن والعراق في مباراة تحديد المركز الثالث.

منتخب إيران منتخب الأردن
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