منافس الأهلي - شباب بلوزداد يستعيد توازنه بالفوز في الدوري الجزائري

حقق شباب بلوزداد الفوز على الاتحاد الرياضي السوفي بنتيجة 3-0 في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري الجزائري.

وجاءت أهداف اللقاء الثلاثة في الشوط الأول.

فسجل محمد مزيان الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 16 وأضاف إسحاق بوصوف الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وعزز رؤوف بن غيث النتيجة بهدف ثالث في الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وارتقى بلوزداد للمركز السابع برصيد 6 نقاط من 3 جولات وله مباراة مؤجلة.

فيما ظل الرياضي السوفي في المركز الـ 11 برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع بلوزداد في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال في شهر ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك بعد أيام من إقالة الفريق لمدربه البلجيكي سفين فاندنبروك يوم الأحد الماضي بعد الخسارة أمام إتحاد خنشلة بنتيجة 2-3.

وأسفرت قرعة مرحلة المجموعات لدوري الأبطال موسم 2023-2024 عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة بجوار كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.