منافس الأهلي - شباب بلوزداد يستعيد توازنه بالفوز في الدوري الجزائري

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 22:45

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

حقق شباب بلوزداد الفوز على الاتحاد الرياضي السوفي بنتيجة 3-0 في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري الجزائري.

وجاءت أهداف اللقاء الثلاثة في الشوط الأول.

فسجل محمد مزيان الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 16 وأضاف إسحاق بوصوف الهدف الثاني في الدقيقة 43.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - ميدياما يصدر بيانا بشأن ملعبه في دور المجموعات منافس الأهلي - عضو إدارة بلوزداد يكشف حقيقة التفاوض مع قندوسي.. وتطورات المدرب الجديد منافس الأهلي - شباب بلوزداد يقيل مدربه تفوق ولقاء أول.. تاريخ مواجهات الأهلي مع منافسيه قبل مجموعات دوري أبطال إفريقيا

وعزز رؤوف بن غيث النتيجة بهدف ثالث في الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وارتقى بلوزداد للمركز السابع برصيد 6 نقاط من 3 جولات وله مباراة مؤجلة.

فيما ظل الرياضي السوفي في المركز الـ 11 برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع بلوزداد في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال في شهر ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك بعد أيام من إقالة الفريق لمدربه البلجيكي سفين فاندنبروك يوم الأحد الماضي بعد الخسارة أمام إتحاد خنشلة بنتيجة 2-3.

وأسفرت قرعة مرحلة المجموعات لدوري الأبطال موسم 2023-2024 عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة بجوار كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

شباب بلوزداد الدوري الجزائري منافس الأهلي
نرشح لكم
بلماضي: منتخب مصر هو الاختبار الذي نبحث عنه فوز مانشيني الأول يتأجل.. كنو يمنح السعودية تعادلا مثيرا مع نيجيريا بركلات ترجيح مثيرة.. قطر تهزم العراق وتتأهل لنهائي البطولة الرباعية الركراكي: كأس إفريقيا المقبلة ستكون الأقوى في ظهور الكوفية.. الجزائر تسحق كاب فيردي بخماسية وديا قبل مواجهة مصر منافس مودرن فيوتشر - بن شيخة يكشف أسباب استقالته من تدريب اتحاد العاصمة زامل صلاح.. بلماضي يستدعي لعروسي لمواجهتي الرأس الأخضر ومصر جالتييه مدربا للدحيل القطري
أخر الأخبار
منافس الأهلي - شباب بلوزداد يستعيد توازنه بالفوز في الدوري الجزائري 24 دقيقة | الوطن العربي
قبل المباراة رقم 202.. تكريم رونالدو التاريخي في البرتغال ساعة | الكرة الأوروبية
بلماضي: منتخب مصر هو الاختبار الذي نبحث عنه ساعة | منتخب مصر
مباشر تصفيات يورو 2024 - هولندا (0)-(1) فرنسا.. جوووول رائع من مبابي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الزمالك ينتصر بفارق 26 نقطة.. الأهلي يهزم الجزيرة في دوري المحترفين ساعة | كرة يد
فوز مانشيني الأول يتأجل.. كنو يمنح السعودية تعادلا مثيرا مع نيجيريا ساعة | السعودية
قائد غانا السابق لـ في الجول: مواجهة مصر نهائي مبكر.. ويمكن وضع استراتيجية لإيقاف صلاح ساعة | منتخب مصر
طريق الأهلي - تقرير: صنداونز يحصل على الموافقة للمشاركة في الدوري الإفريقي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة