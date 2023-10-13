قبل المباراة رقم 202.. تكريم رونالدو التاريخي في البرتغال

تم تكريم كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال في بلاده بمناسبة تخطيه لحاجز 200 مباراة دولية كأول لاعب في التاريخ يحقق هذا الرقم.

وبات رونالدو عميد لاعبي العالم متفوقا على بدر المطوع حين وصل إلى 197 مباراة، ليحطم الرقم السابق المسجل باسم أسطورة الكويت بـ 196 مباراة.

وخاض رونالدو المباراة رقم 200 وسجل فيها هدف الفوز على أيسلندا خارج الديار في 20 يونيو الماضي، خلال تصفيات يورو 2024.

ولعب رونالدو أيضا مباراته رقم 201 ضد سلوفاكيا، ولكن خارج الأرض أيضا.

وبالتالي المباراة رقم 202 اليوم أمام سلوفاكيا أيضا، هي الأولى له على أراضي البرتغال منذ الوصول إلى ذلك الإنجاز.

وغاب رونالدو عن توقف سبتمبر الماضي بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، ولعب منتخب البرتغال مباراة رسمية وحيدة أمام لوكسمبورج انتهت بالفوز 9-0.