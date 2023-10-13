مباشر تصفيات يورو 2024 - هولندا (0)-(1) فرنسا.. مبابي يشعل البداية

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة هولندا ضد فرنسا في الجولة السابعة لتصفيات يورو 2024.

ويحتل منتخب فرنسا الصدارة بـ 15 نقطة من 5 مباريات، فيما يأتي منتخب هولندا ثانيا بـ 9 نقاط من 4 مباريات.

ويتواجد منتخب اليونان في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، حيث يلاقي أيرلندا الرابع بـ 3 نقاط من 5 مباريات.

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ويتذيل المجموعة جبل طارق بلا نقاط من 5 مباريات.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى نهائيات يورو 2024 في ألمانيا.

وكان منتخب فرنسا قد سحق هولندا بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من التصفيات.

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ق 7 جووووول مبابي يسجل الأول

بداية المباراة

هولندا فرنسا تصفيات يورو 2024
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