مباشر تصفيات يورو 2024 - هولندا (0)-(1) فرنسا.. مبابي يشعل البداية
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 21:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة هولندا ضد فرنسا في الجولة السابعة لتصفيات يورو 2024.
ويحتل منتخب فرنسا الصدارة بـ 15 نقطة من 5 مباريات، فيما يأتي منتخب هولندا ثانيا بـ 9 نقاط من 4 مباريات.
ويتواجد منتخب اليونان في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، حيث يلاقي أيرلندا الرابع بـ 3 نقاط من 5 مباريات.
ويتذيل المجموعة جبل طارق بلا نقاط من 5 مباريات.
ويتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى نهائيات يورو 2024 في ألمانيا.
وكان منتخب فرنسا قد سحق هولندا بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من التصفيات.
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ق 7 جووووول مبابي يسجل الأول
بداية المباراة
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