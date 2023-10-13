كرة يد - الزمالك ينتصر بفارق 26 نقطة.. الأهلي يهزم الجزيرة في دوري المحترفين

سحق الزمالك منافسه العبور بنتيجة 45-19 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري المحترفين لكرة اليد.

بينما فاز الأهلي على الجزيرة بنتيجة 31-21 في إطار منافسات الجولة ذاتها.

وفاز سموحة على الطيران بنتيجة 30-25.

فيما تغلب سبورتنج على الأوليمبي بنتيجة 32-19.

أيضا فاز هليوبوليس على أصحاب الجياد بنتيجة 37-29.

فيما تغلب البنك الأهلي على الترسانة بنتيجة 31-24.

وفاز طلائع الجيش على الشمس بنتيجة 29-21.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة دوري المحترفين نظاما جديدا كالآتي:

يقام دوري المحترفين من ثلاثة مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى من 16 فريقا ويضاف إليها نقاط اعتبارية من دوري الشباب لمواليد 2004 ودوري الناشئين مواليد 2006.

أما في المرحلة الثانية فيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتقام المرحلة الثانية بنظام 14 جولة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين الأربعة للمنافسة على اللقب.

ويتأهل إلى المرحلة الثالثة أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الثاني بنظام Best of 3 لتحديد البطل والوصيف.

وتقام جميع مباريات دوري المحترفين بنظام حسم النتيجة (فائز- خاسر) وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين يتم مباشرة تطبيق قاعدة الرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

ويحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي للمباراة على 3 نقاط بينما الفائز بالرميات الترجيحية على نقطتين.

أما الخاسر في الوقت الأصلي فلا يحصل على نقاط، بينما الخاسر بالرميات الترجيحية يحصل على نقطة واحدة.