قائد غانا السابق لـ في الجول: مواجهة مصر نهائي مبكر.. ويمكن وضع استراتيجية لإيقاف صلاح

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 21:20

كتب : حسام أحمد

جون منساه - مدافع غانا

وصف جون منساه قائد دفاع منتخب غانا السابق مواجهة منتخب بلاده لمصر في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2023 بالنهائي المبكر.

ويتواجد منتخبا مصر وغانا رفقة كاب فيردي وموزمبيق في المجموعة الثانية في البطولة التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وارتدى منساه قميص منتخب غانا في 82 مباراة دولية وشارك بشكل أساسي في نسختي 2006 و2010 من كأس العالم في جميع المباريات وارتدى شارة القيادة في المونديال الإفريقي في جنوب إفريقيا.

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FilGoal.com أجرى حوارا مع منساه بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة نارية في دور المجموعات.

  • ما هي انطباعاتك عن اللعب أمام مصر في دور المجموعات؟

ستكون مباراة صعبة، ولن تكون مباراة سهلة. أعتبره بمثابة نهائي مبكر قبل المباراة النهائية.

  • مصر لديها الآن محمد صلاح، هل تعتقد أن هذا سيعطي لمصر اليد العليا في المباراة أم لا؟

بالطبع، إلى حد ما، لكن أي مدرب جيد يمكنه أن يضع استراتيجية للتغلب عليه. إنه لاعب جيد بلا شك، لكنني أقول دائما إنه لا توجد أسماء كبيرة في كرة القدم الحديثة.

  • كمدافع كيف ستمنع محمد صلاح من تسجيل الأهداف إذا واجهته أم أنه من الصعب جدا إيقافه؟

(ضاحكا): سأجد طرقا لاحتوائه والتلاعب به.

  • هل تعتقد أن غانا مستعدة للمنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية 2023 أم فقط المنافسة على الدور نصف النهائي كأفضل مكان ممكن؟

مازلنا في الأيام الأولى، تغير الزمن، أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم هذه الأيام، أنت تقلل من شأن أي فريق على مسؤوليتك الخاصة.

إنه فريق واعد، شاب جدا وأعتقد أن لديه ما يلزم للبقاء في المنافسة.

  • ما هي نقاط القوة لمنتخب غانا الذي على مصر أن تحذر منها؟

نحن لسنا خائفين من أي بلد، إذا تدربنا جيدا وحصلنا على يوم جيد يمكننا الذهاب بعيدا. إذا ارتكب خصمك خطأ واستفدت منه، فهذا يمنحك ميزة إضافية.

  • كان لمنتخب غانا ظهورا مثيرا في مونديال 2022. ما الذي ينقص الفريق للوصول إلى مستويات متقدمة في المسابقة كما فعلتم في 2010؟

أنت على حق، لقد كان فريقا جديدا وشابا نسبيا. في عام 2010، لعبنا لفترة طويلة معا أبياه وجيان أسامواه وعلي سولي مونتاري ورفاقهم كانوا معا لبعض الوقت.

  • ما هي الفرق المرشحة لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2023؟

من السابق لأوانه التنبؤ، ربما أستطيع فعل ذلك بعد أول مباراتين.

وتستضيف كوت ديفوار نهائيات البطولة التي تبدأ يوم 13 يناير 2024 وتنتهي في 11 فبراير من نفس الشهر.

FilGoal.com يستعرض معكم جدول مباريات منتخب مصر في البطولة.

الجولة الأولى: مصر × موزمبيق – 14 يناير 2024 – ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

الجولة الثانية: مصر × غانا – 18 يناير 2024 - ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

الجولة الثالثة: مصر × كاب فيردي – 22 يناير 2024 - ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

غانا لا تتفاءل بمصر

هذه المواجهة ستكون الخامسة بين مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا.

وستكون الرابعة في دور المجموعات.

أول مواجهة على الإطلاق وقعت في النسخة السابعة عام 1970، وانتهت بالتعادل 1-1.

هذه النسخة شهدت تتويج السودان باللقب على حساب غانا في النهائي.

أما الموقعة الثانية فأتت بعدها بـ 22 عاما، في النسخة الـ 18 عام 1992.

وانتهت هذه المباراة بفوز غانا الوحيد على مصر في تاريخ البطولة الإفريقية، بنتيجة 1-0.

في مرتين من أصل 3 كلما تقع غانا في المجموعة مع مصر تصل إلى النهائي، ولكنها تخسره، هذه المرة أمام كوت ديفوار بركلات ترجيح ماراثونية انتهت بنتيجة 11-10.

اللقاء الثالث من نوعه يظل خالدا في ذاكرة الكرة المصرية، فقد وقع في نهائي نسخة 2010.

وشهدت هذه المباراة تتويج مصر باللقب السابع في تاريخها، بهدف محمد ناجي جدو الشهير في الدقيقة 85.

أما المرة الرابعة فأتت في مجموعات 2017، وانعكست فيها اللعنة، ففازت مصر 1-0 ولكنها من تأهلت إلى النهائي وخسرته هذه المرة أمام الكاميرون.

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