استشهاد لاعب البريج الفلسطيني لكرة السلة جراء قصف غزة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

باسم النباهين

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة استشهاد باسم النباهين لاعب فريق خدمات البريج.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

لاعب خدمات البريج لكرة السلة باسم النباهين شهيدا جراء العدوان على أهلنا في غزة.

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تنعى الأسرة السلوية للاتحاد الفلسطيني لكرة السلة وكافة اللجان العاملة، لاعب خدمات البريج لكرة السلة باسم النباهين والذي استشهد صباح هذا اليوم جراء العدوان المستمر على أهلنا في قطاع غزة الحبيب.

كما ننعى كافة شهداء الوطن الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن.

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى.

وكان خدمات البريج الفلسطيني مشاركا في البطولة العربية لكرة السلة في قطر، ولكنه اضطر للانسحاب قبل الأدوار الإقصائية، حيث كان من المفترض أن يلاقي الاتحاد السكندري.

جاء قرار الانسحاب بسبب استشهاد أفراد من أسر لاعبي الفريق الفلسطيني.

ويتمنى FilGoal.com الرحمة للفقيد وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويتمنى لأهله وأسرته الصبر والسلوان.

فلسطين غزة باسم النباهين خدمات البريج
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