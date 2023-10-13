بهدفي حمدي زكي.. طلائع الجيش يهزم التعاون الليبي وديا

تغلب طلائع الجيش على التعاون الليبي بهدفين دون رد في مباراة ودية.

وأقيمت المباراة على استاد جهاز الرياضة العسكري، بالتزامن مع معسكر الفريق الليبي في القاهرة.

وسجل محمد حمدي زكي هدفي فوز طلائع الجيش.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة النادي المصري يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لما ذكره المركز الإعلامي لنادي طلائع الجيش، فإن المدير الفني عبد الحميد بسيوني سيبدأ تحضيرات مواجهة المصري يوم الأحد.

وسيشاهد الجهاز الفني للفريق العسكري مباريات المصري التي خاضها في الدوري حتى الآن.

ومنح بسيوني لاعبيه راحة قصيرة لمدة 24 ساعة عقب المباراة الودية، على أن يتم استئناف التدريبات يوم الأحد.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.