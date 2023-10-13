الإجمالي 18-0.. خطوة أولى لناشئات منتخب مصر نحو كأس العالم 2024

اكتسحت آنسات منتخب مصر تحت 20 عاما نظيرتهن ساو تومي بنتيجة 11-0 إيابا في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2024 للآنسات.

أحرز أهداف المباراة: حلا مصطفى (3 أهداف) وكاميليا شحاتة ونورا خالد وحبيبة طارق (هدفين) وحبيبة عصام ويارا خالد وحبيبة عمر ونور عبدالواحد السيد.

وكان منتخب مصر فاز ذهابا بنتيجة 7-0 والذي أقيم على استاد الإسكندرية. ليتأهل بفضل فوزه في مجموع المباراتين بنتيجة 18-0.

وستلتقي آنسات منتخب مصر مع الفائز من مباراة الكونغو وناميبيا.

وستقام مباريات الدور الثالث من التصفيات شهر نوفمبر المقبل، ويُحسم هوية المتأهلون للمونديال من خلال الدور الرابع التأهيلي.

وتتأهل 4 منتخبات ممثلة عن قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاما والتي ستقام في كولومبيا العام المقبل.

ولم تتأهل مصر من قبل لنهائيات مونديال تحت 20 عاما.

ويعد أبرز إنجاز إفريقي هو وصول نيجيريا لنهائي نسختي 2010 و2014 والحصول على الميدالية الفضية.