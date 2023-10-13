سباليتي عن أزمة المراهنات: زانيولو وتونالي لديهما الدعم الكامل منا ولكن

علق لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا على أزمة المراهنات التي ضربت الفريق.

ويتم التحقيق مع نيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا وساندرو تونالي لاعب نيوكاسل من قبل المدعي العام بسبب دخولهما في مراهنات.

وتحدث سباليتي مع شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "تونالي وزانيولو لديهما الدعم الكامل منا، ومن الصواب أن ندع الثنائي يدافع عن نفسه".

وأضاف "يجب أيضا أن تأخذ العدالة مجراها إذا كان الثنائي فعل شيئا ما غير قانوني، يجب علينا أن نتحدث مع الشباب حتى نرفع مستوى الوعي لديهم".

وتابع "من اتخذ قرار استبعادهما؟ ليس من الجيد البحث عمَّن اتخذ القرار، ما يهم أنه صحيح بناء على ما حدث، لا يمكن أن نحضر طفلين مصدومين لمباراة هامة، سنلعب كفريق قوي بدون بطلين".

واستبعد الأتزوري الثنائي بعد قرار التحقيق معهما من جانب المدعي العام، وتم استدعاء ستيفان الشعراوي لاعب روما وسامويلي ريتشي لاعب تورينو بدلا منهما.

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن أرى وأدرب الثنائي في أقرب وقت ممكن، لكن الآخرون أقوياء بنفس الدرجة ولدينا إمكانيات كبيرة".

ويواجه إيطاليا نظيره مالطا غدا السبت في الجولة السابعة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 7 نقاط بعدد مباراة أقل عن أوكرانيا.

ويتصدر منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، ولم يحقق منتخب مالطا أي نقطة من 5 مباريات.