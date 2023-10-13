منافس مصر - بمشاركة مابولولو.. أنجولا تخطف تعادلا متأخرا أمام موزمبيق
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 19:28
كتب : FilGoal
تعادل منتخب موزمبيق مع نظيره الأنجولي بنتيجة 1-1 في لقاء ودي.
وأقيم اللقاء في ملعب بلدية ألبوفيرا في البرتغال.
وشهد اللقاء مشاركة أجوستينيو مابولولو هداف الدوري المصري مع الاتحاد السكندري بشكل أساسي في هجوم منتخب أنجولا.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.
وفي الدقيقة 70 تقدم منتخب موزمبيق بالهدف الأول سجله فيصل بانجال بعد عرضية أرضية من الجهة اليمنى.
وسجل جيلسون دالا هدف تعادل أنجولا في الدقيقة 84 بتسديدة قوية رائعة من الجهة اليسرى من منطقة الجزاء.
وسيلتقي منتخب موزمبيق وديا يوم الإثنين المقبل مع نيجيريا.
يذكر أن منتخب مصر سيفتتح مشواره في بطولة أمم إفريقيا 2023 بلقاء موزمبيق لحساب المجموعة الثانية من المسابقة.
ويتواجد منتخب مصر على رأس مجموعة تضم موزمبيق وكاب فيردي وغانا.
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