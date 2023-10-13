الدرجة الثانية - الترسانة يبدأ مشواره في مجموعة الصعيد برباعية أمام طامية

انتهت مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية (القسم الثاني ب) وشهدت اكتساح الترسانة برباعية نظيفة لمركز شباب طامية في مجموعة الصعيد.

ومن المنتظر أن يتأهل فريق واحد من المجموعات الـ 6 إلى الدوري المصري الممتاز، رفقة فريقين من دوري المحترفين (القسم الثاني أ).

ويتأهل 3 فرق من المجموعات الـ 6 لخوض دورة رباعية رفقة ثالث دوري المحترفين لتحديد المتأهل بينهم إلى الدوري الممتاز.

وإليكم نتائج المباريات:

المجموعة الأولى

أسمنت أسيوط 4-1الأقصر

شبان قنا 1-2 كيما أسوان

الألومنيوم 2-1 قوص

ملوي 2-2 ديروط

طهطا (حصل على راحة في الجولة الأولى)

المجموعة الثانية - مجموعة شمال الصعيد

الفيوم 0-0 الواسطى

مركز شباب مغاغة 2-1 تليفونات بني سويف

المنيا 1-4 بني مزار

طامية 0-4 الترسانة

نجوم مصر(حصل على راحة في الجولة الأولى)

المجموعة الثالثة

مركز شباب العريش 1-2 جنوب سيناء

الشمس 1-2 العبور

المريخ 1-1 النصر

منتخب السويس 5-2 المستقبل سبورت

نجمة سيناء (حصل على راحة في الجولة الأولى)

المجموعة الرابعة

إيسترن كومباني 1-2 كهرباء الاسماعيلية

الانتاج الحربي 2-0 مصر للتأمين

اتحاد الشرطة 0-0 تيم اف سي

بورفؤاد 2-1 بورتو السويس

ألو ايجيبت (حصل على راحة في الجولة الأولى)

المجموعة الخامسة

بايونيرز 1-0 شباب تلا

كفرالشيخ 2-2 مركز شباب القزازين

نبروه 0-0 المنصورة

صيد المحلة 0-0 مالية كفر الزيات

بلقاس 0-1 بني عبيد

المجموعة السادسة

دلفي 0-0 الهلال

أسكندرية للبترول 1-2 مركز شباب كوم حمادة

سبورتنج 1-0 طلائع الأسطول

دمنهور 1-1 الأولمبي

الحمام 0-0 المجد

ويهبط من دوري المحترفين 6 فرق إلى دوري القسم الثاني ويصعد بدلا منهما العدد ذاته.

كذلك يهبط من دوري القسم الثاني ب 12 فريقا إلى الدرجة الأدنى، ويصعد بدلا 13 فريقا.