ليفربول يكشف تأخر إنجاز مشروع زيادة سعة أنفيلد

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تأخر إنجاز مشروع زيادة السعة في ملعبه أنفيلد.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي عن تأخر إنهاء الأعمال الإنشائية من قبل شركة باكينجهام المسؤولة عن القيام بالتوسعات.

وبدأ ليفربول من سبتمبر من عام 2021 في التوسعات في الجزء العلوي من مدرج أنفيلد رود ولم تنته حتى الآن.

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وكانت التوسعات للملعب تهدف إلى زيادة عدد المقاعد في الاستاد إلى 61 ألف و276 مقعدا بدلا من 54 ألف مقعد.

وقال بيلي هوجان المدير التنفيذي لليفربول للموقع الرسمي: "نريد أن نشكر جميع المشجعين على تفهمهم وصبرهم على الموقف الذي نواجهه، وأشكر جميع الموظفين الذين يعملون في المشروع حاليا".

وشدد البيان أن من المتوقع أن تنتهي التوسعات الجديدة في العام المقبل.

ولم يستفد ليفربول حاليا من المساندة الكاملة من المشجعين بسبب عدم افتتاح الجزء العلوي.

وعلى الجانب الآخر اقتصاديا فليفربول يتأثر بسبب عدم بيع التذاكر بالسعة الكاملة للاستاد.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة ويبتعد عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

ليفربول أنفيلد الدوري الإنجليزي
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