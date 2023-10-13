منسق المنتخبات يكشف لـ في الجول حالة ملعب مصر في أمم إفريقيا.. وعد إيفواري ودور لبناني

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 16:35

كتب : أحمد الخولي

شعبان بسطاوي يسار الصورة في كوت ديفوار

كشف شعبان بسطاوي منسق المنتخبات المصرية في اتحاد الكرة تفاصيل زيارته لملعب فيلكس أوفوي بوانيي والذي سوف يستضيف مباريات الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وتحدث شعبان بسطاوي لـFilGoal.com قائلا: "من حسن حظ مصر أن المجموعة الخاصة بنا في كأس أمم إفريقيا 2023 ستكون في العاصمة أبيدجان في كوت ديفوار لأنه لو المجموعة بعيدة عن العاصمة تكون هناك بعض العراقيل".

وأكمل "لكن العاصمة ستوفر علينا الكثير من الأمور ويكون اهتمام كبير بالطرق والمواصلات والاتصالات إلى جانب تواجدنا بجوار مقر السفارة المصرية".

أخبار متعلقة:
كما انفرد في الجول – لاعب أرسنال ينضم لمنتخب مصر للشباب.. تعرف على القائمة مدرب غانا عن مواجهة مصر: منافس قوي للغاية مدرب كاب فيردي لـ في الجول: مجموعتنا ليست سهلة بتواجد مصر وغانا

وعن حالة الملعب قال: "الملعب الخاص بنا أكثر من رائع وحالته جيدة جدا وسيتم زرع طبقة نجيلة إضافية والجانب الإيفواري وعد بعدم إقامة أي مباراة على الملعب حتى انطلاق كأس أمم إفريقيا".

وواصل "الملعب يتسع لـ30 ألف متفرج والمدرجات حالتها جيدة كذلك والخدمات الملحقة بالملعب جيدة إلى حد ما".

أما عن ملاعب التدريب كشف منسق المنتخبات "ملاعب التدريب أقل جودة من ملاعب المباريات وهي تتواجد في مكان مختلف عن الاستاد".

وبسؤاله عن مقر الإقامة أوضح "مقر الإقامة اللجنة المنظمة للبطولة في كوت ديفوار هي من تحدده وليس لنا أي مسؤولية في اختياره وسأزوره لأتعرف عليه عن قرب".

واستدرك "لكن الميزة كذلك أننا كل مبارياتنا على نفس الملعب في دور المجموعات حتى مع إقامة مباراتي الجولة الثالثة في الوقت ذاته لأننا في صدارة تصنيف المجموعة".

وعن الحضور الجماهيري قال: "بالنسبة للحضور الجماهيري يتم التنسيق مع الجالية المصرية في كوت ديفوار".

وأردف "وأكبر جالية عربية هناك هي اللبنانية التي تضم 150 ألف شخص وبدأنا التواصل معهم لدعمنا في البطولة".

واختتم شعبان بسطاوي حديثه "كل ذلك إلى جانب التسهيلات لسفر الجماهير المصرية من القاهرة إلى أبيدجان".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بملاقاة موزمبيق في 14 يناير وبعد ذلك بأربعة أيام يلتقي بغانا.

ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بملاقاة كاب فيردي في 22 يناير.

مصر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
كما انفرد في الجول – لاعب أرسنال ينضم لمنتخب مصر للشباب.. تعرف على القائمة ميكالي: لعبنا جيدا أمام الأردن.. وأي لاعب مناسب للمنتخب سأضمه تعرف على أماكن وملاعب مجموعات أمم إفريقيا 2023 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة فيتوريا: حديث تريزيجيه عن الألم يسعدني.. وهذا رأيي في القرعة مجموعة مصر - لعنة الفراعنة على غانا.. سر موزمبيق تميمة التتويج قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة "من أجل حنظلة".. منتخب مصر الأولمبي يتفوق على الأردن بثلاثية
أخر الأخبار
بمشاركة معلول.. تونس تخسر من كوريا الجنوبية برباعية وديا 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
منسق المنتخبات يكشف لـ في الجول حالة ملعب مصر في أمم إفريقيا.. وعد إيفواري ودور لبناني ساعة | منتخب مصر
رويترز: من بينهم الاسكواش.. خطوة واحدة تفصل 5 رياضات جديدة عن أولمبياد 2028 ساعة | رياضات أخرى
الأفضل في آسيا 2022 - سالم الدوسري ينافس هداف قطر ونجم أستراليا.. وظهور ميتوما في غياب سون ساعة | السعودية
فوزي لقجع: المغرب سيستضيف كأس العالم للأندية 2029 مع إسبانيا والبرتغال ساعة | الكرة الإفريقية
الركراكي: كأس إفريقيا المقبلة ستكون الأقوى 3 ساعة | الكرة الإفريقية
كاتب التاريخ لم يغلق صفحاته للأسترالي.. أنجي بوستيكوجلو مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
سيطرة توتنام مستمرة.. سون لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي متفوقا على صلاح 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة