منسق المنتخبات يكشف لـ في الجول حالة ملعب مصر في أمم إفريقيا.. وعد إيفواري ودور لبناني

كشف شعبان بسطاوي منسق المنتخبات المصرية في اتحاد الكرة تفاصيل زيارته لملعب فيلكس أوفوي بوانيي والذي سوف يستضيف مباريات الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وتحدث شعبان بسطاوي لـFilGoal.com قائلا: "من حسن حظ مصر أن المجموعة الخاصة بنا في كأس أمم إفريقيا 2023 ستكون في العاصمة أبيدجان في كوت ديفوار لأنه لو المجموعة بعيدة عن العاصمة تكون هناك بعض العراقيل".

وأكمل "لكن العاصمة ستوفر علينا الكثير من الأمور ويكون اهتمام كبير بالطرق والمواصلات والاتصالات إلى جانب تواجدنا بجوار مقر السفارة المصرية".

وعن حالة الملعب قال: "الملعب الخاص بنا أكثر من رائع وحالته جيدة جدا وسيتم زرع طبقة نجيلة إضافية والجانب الإيفواري وعد بعدم إقامة أي مباراة على الملعب حتى انطلاق كأس أمم إفريقيا".

وواصل "الملعب يتسع لـ30 ألف متفرج والمدرجات حالتها جيدة كذلك والخدمات الملحقة بالملعب جيدة إلى حد ما".

أما عن ملاعب التدريب كشف منسق المنتخبات "ملاعب التدريب أقل جودة من ملاعب المباريات وهي تتواجد في مكان مختلف عن الاستاد".

وبسؤاله عن مقر الإقامة أوضح "مقر الإقامة اللجنة المنظمة للبطولة في كوت ديفوار هي من تحدده وليس لنا أي مسؤولية في اختياره وسأزوره لأتعرف عليه عن قرب".

واستدرك "لكن الميزة كذلك أننا كل مبارياتنا على نفس الملعب في دور المجموعات حتى مع إقامة مباراتي الجولة الثالثة في الوقت ذاته لأننا في صدارة تصنيف المجموعة".

وعن الحضور الجماهيري قال: "بالنسبة للحضور الجماهيري يتم التنسيق مع الجالية المصرية في كوت ديفوار".

وأردف "وأكبر جالية عربية هناك هي اللبنانية التي تضم 150 ألف شخص وبدأنا التواصل معهم لدعمنا في البطولة".

واختتم شعبان بسطاوي حديثه "كل ذلك إلى جانب التسهيلات لسفر الجماهير المصرية من القاهرة إلى أبيدجان".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بملاقاة موزمبيق في 14 يناير وبعد ذلك بأربعة أيام يلتقي بغانا.

ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بملاقاة كاب فيردي في 22 يناير.