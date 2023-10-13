رويترز: من بينهم الاسكواش.. خطوة واحدة تفصل 5 رياضات جديدة عن أولمبياد 2028

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 16:27

كتب : FilGoal

توماس باخ - رئيس اللجنة الأولمبية

خطوة واحدة تفصل 5 رياضات جديدة من بينهم الاسكواش للتواجد ضمن منافسات دورية الألعاب الأولمبية 2028.

وتستضيف باريس أولمبياد 2024، فيما تستضيف لوس أنجلوس الأمريكية دورة الألعاب الأولمبية 2028.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية وافق اليوم الجمعة على دخول خمس رياضات جيدة برنامج دورة ألعاب لوس أنجلوس الصيفية في 2028 من بينها الكريكيت والاسكواش والبيسبول-سوفت بول.

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وبهذا يتبقى أمام هذه الرياضات خطوة واحدة فقط حتى يتأكد رسميا انضمامها لبرنامج الدورة الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس.

وتحتاج هذه الرياضات لموافقة دورة اللجنة الأولمبية الدولية التي ستبدأ الأحد المقبل في مومباي أيضا حتى يتأكد انضمامها لبرنامج أولمبياد لوس أنجليس الصيفي بصفة رسمي

وشدد القائمون على تنظيم أولمبياد لوس أنجلوس في وقت سابق من الأسبوع الحالي على أنهم يرغبون في ضم رياضتي لاكروس وكرة العلم (فلاج فوتبول وهي نوع من كرة القدم الأمريكية) إلى برنامج دورتهم أيضا.

فيما قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع المجلس التنفيذي للجنة في مومباي الهندية: "وافق المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على هذه المقترحات كحزمة واحدة".

وتسمح قوانين اللجنة الأولمبية التي حصلت على الموافقة قبل بضعة أعوام فقط لكل مدينة تستضيف الدورة الأولمبية بطلب إضافة رياضات ومنافسات جديدة إلى برنامج أي دورة.

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