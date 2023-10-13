الأفضل في آسيا 2022 - سالم الدوسري ينافس هداف قطر ونجم أستراليا.. وظهور ميتوما في غياب سون

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة قائمة المرشحين في الجوائز السنوية عن عام 2022.

وتقام حفلة الإعلان عن الفائزين في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تعود من جديد يوم 31 أكتوبر، بعد غياب أربع سنوات.

ويتنافس سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال مع المعز علي هداف منتخب قطر ونادي الدحيل، وماثيو ليكي نجم ملبون والمنتخب الأسترالي.

فيما يتنافس مهدي طارمي هداف بورتو ومنتخب إيران مع كاورو ميتوما لاعب منتخب اليابان وبرايتون، وكيم - مين -جاي مدافع كوريا الجنوبية وبايرن ميونيخ على جائزة أفضل محترف بالخارج وذلك في غياب سون هيونج مين لاعب توتنام.

ورشح الاتحاد الآسيوي الثلاثي: سعد الشهري (مدرب المنتخب الأولمبي السعودي) و جراهام أرنولد (أستراليا) وهاجيمي مورياسو (اليابان) على جائزة أفضل مدرب.

المرشحون للفوز بالجوائز السنوية عن عام 2022 كالتالي:

جائزة أفضل لاعب

ماثيو ليكي (ملبورن سيتي ومنتخب أستراليا)

المعز علي (الدحيل ومنتخب قطر)

سالم الدوسري (الهلال ومنتخب السعودية)

جائزة أفضل لاعبة

سامانثا كير (تشيلسي ومنتخب أستراليا)

زهانغ لينيان (غوانغزهو/ووهان/غراسهوبر، ومنتخب الصين)

ساكي كوماغاي (بايرن ميونيغ ومنتخب اليابان)

جائزة أفضل لاعب محترف خارج القارة

مهدي تاريمي (بورتو ومنتخب إيران)

كاورو ميتوما (رويال يونيون سانت غولواز/برايتون هوف البيون، ومنتخب اليابان)

كيم مين-جاي (فنربخشة/نابولي، ومنتخب كوريا الجنوبية)

جائزة أفضل لاعب بكرة الصالات

مسلم اولادغوباد (إيران)

سعيد أحمد عباسي (إيران)

غيليرمي كوروموتو (اليابان)

جائزة أفضل مدرب

غراهام آرنولد (أستراليا)

هاجيمي مورياسو (اليابان)

سعد الشهري (السعودية)

جائزة أفضل مدربة

شوي كينغزيا (الصين)

تومومي مياموتو (اليابان)

كيم يون-جونغ (كوريا الجنوبية)

جائزة أفضل لاعب شاب

أمين حزباوي (فولاد ومنتخب إيران)

كوريو ماتسوكي (أوموري ياما/طوكيو، ومنتخب اليابان)

لي سيونغ-وون (غانغوون ومنتخب كوريا الجنوبية)

جائزة أفضل لاعبة شابة

ماري فاولر (مانشستر سيني ومنتخب أستراليا)

هو يوجين (جيانغسو ومنتخب الصين)

مايكا هامانو (كوبي ليونيس ومنتخب اليابان)

جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئة البلاتينية)

الاتحاد الإيراني لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم

جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئة الماسية)

الاتحاد القرغيزي لكرة القدم

الاتحاد اللبناني لكرة القدم

الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم

جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئة الذهبية)

اتحاد هونغ كونغ الصين لكرة القدم

الاتحاد الكويتي لكرة القدم

اتحاد نيبال لكرة القدم

جائزة أفضل اتحاد وطني (الفئة الياقوتية)

اتحاد غوام لكرة القدم

جائزة أفضل اتحاد إقليمي

اتحاد منطقة آسيان لكرة القدم

اتحاد وسط آسيا لكرة القدم

اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم

جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة الذهبية)

الاتحاد الأسترالي لكرة القدم

الاتحاد الصيني لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة الفضية)

اتحاد غوام لكرة القدم

الاتحاد الفلبيني لكرة القدم

الاتحاد التايلاندي لكرة القدم

جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة البرونزية)

اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم

الاتحاد الهندي لكرة القدم

الاتحاد الإيراني لكرة القدم

الاتحاد السوري لكرة القدم

الجائزة الخاصة للحكام

كريس بيث (أستراليا) - حكم

انتون شتاينن (أستراليا) - حكم مساعد

آشلي بيكهام (أستراليا) - حكم مساعد

عمار الجنيبي (الإمارات) - حكم فيديو مساعد.