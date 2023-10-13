كما انفرد في الجول – لاعب أرسنال ينضم لمنتخب مصر للشباب.. تعرف على القائمة

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب اليوم الجمعة قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض المعسكر الذي سيقام في الإسماعيلية من 14 لـ20 من شهر أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة تواجد لاعب أرسنال والظهير الأيسر له كامرون إسماعيل كما انفرد FilGoal.com في وقت سابق.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: حازم جمال - عبد المنعم تامر - محمد المنشاوي - أحمد جابر.

الدفاع: كامرون إسماعيل - مهاب سامي - حسن أبو المعاطي - معتز محمد - عبد العزيز سعيد - أحمد مجدي - أحمد عابدين - محمد نبيه - حماده صلاح - محمد سمير - يوسف عبد الحفيظ - محمد إبراهيم

الوسط: مروان محمود - عبد الرحمن كتكوت - محمد السيد - محمد عبد الناصر - أحمد خضري - يوسف عفيفي - يوسف أحمد حسن - عمر ياسر - أحمد خالد - عمر خضر - يحيى هشام - هادي عامر - كريم حامد - فتحي عموري - عمرو خالد

الهجوم: حسن صابر - محمد زعلوك - كريم سعيد

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب:

وائل رياض مدير فني

علاء عبده مدرب عام

أيمن طاهر مدرب حراس المرمى

عادل محفوظ مدير إداري

وعلم FilGoal.com أن كامرون إسماعيل اللاعب المصري-الإنجليزي مواليد 2006 وظهير أرسنال، قد أبلغ منتخب مصر بموافقته على تمثيل الفراعنة.

وينضم الظهير الأيسر ولاعب الفريق اللندني إلى صفوف الفراعنة خلال أيام.

وكان محمد النني لاعب وسط أرسنال قد ظهر في تدريبات الفريق تحت 16 عاما على خلفية سعيه للحصول على رخصة التدريب A العام الماضي، بعد حصوله على الرخصة B.

ونشر جورج بيرد، أحد أعضاء أكاديمية آرسنال عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة النني خلال حصة للفريق تحت 16 عاما.

Mohamed Elneny coaching Arsenal U16s during a training session. pic.twitter.com/IkQ1VhknNl — Jeorge Bird (@jeorgebird) October 24, 2022

ظهر في تلك الصورة اللاعب الشاب كامرون إسماعيل صاحب الأصول المصرية.

كامرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل 3 جنسيات المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

Arsenal have signed Camron Ismail for their U15 squad. pic.twitter.com/tXCbil90b6 — Jeorge Bird (@jeorgebird) February 9, 2022

انضم لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2022، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما ثم بالأخير بدأ رفقة الفريق تحت 18 عاما هذا الموسم.

وفي الوقت الحالي يلعب إسماعيل -16 عاما- مع فريق تحت 21 عاما.