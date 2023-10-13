عودة ميسي ورقم تاريخي.. الأرجنتين تفوز على بارجواي وتنفرد بالصدارة

واصل منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم عروضه القوية، وتغلب على باراجواي بهدف دون مقابل في مباراة شهدت عودة ليونيل ميسي.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على حساب ضيفه باراجواي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل المدافع المخضرم نيكولاس أوتامندي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة.

واستغل أوتاميندي ركلة ركنية نفذها لاعب وسط أتلتيكو مدريد رودريجو دي بول وحولها إلى هدف رائع بتسديدة مباشرة.

فيما حقق إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين رقما تاريخيا بعدما أصبح الأكثر حفاظا على شباكه في تاريخ منتخب التانجو بواقع 620 دقيقة.

وانفردت الأرجنتين، بطلة مونديال قطر 2022 بصدارة الترتيب، بقيادة نجمها ليونيل ميسي الذي جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الشوط الثاني.

وعاد ليونيل ميسي قائد التانجو للمشاركة مع منتخب بلاده بعد غيابه عن مواجهة بوليفيا في الجولة الماضية بسبب الإصابة.

وحل ميسي في الدقيقة 53 بدلا من جوليان ألفاريز، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مونومنتال" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

منتخب الأرجنتين تصدر الترتيب برصيد 9 نقاط، مستغلا تعثر البرازيل (7 نقاط) أمام فنزويلا.

فيما استمر رصيد بوليفيا دون أي نقاط في المركز العاشر والأخير.

video:1