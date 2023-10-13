رقم غائب منذ 14 عاما.. البرازيل تتعثر أمام فنزويلا في الوقت القاتل

تعثر منتخب البرازيل أمام نظيره الفنزويلي في الوقت القاتل بالمباراة التي أقيمت ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وسقط منتخب البرازيل في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الفنزويلي بهدف لكل فريق على ملعب "أرينا بانتانال" ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

وسجل جابريال ماجليش هدف التقدم لمنتخب البرازيل في الدقيقة 50، فيما عدل إدوارد بيلو النتيجة في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

الهدف القاتل منح منتخب فنزويلا نقطة من نظيره البرازيلي بعد 14 عاما من الفوز المتتالي لراقصي السامبا في مباريات المنتخبين.

وجاء آخر تعادل بين البرازيل وفنزويلا في 14 أكتوبر 2009 بدون أهداف ضمن تصفيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

ولعبت البرازيل 28 مباراة أمام فنزويلا، حققت 23 انتصارا مقابل 3 تعادلات، فيما تلقت هزيمة وحيدة في مباراة ودية عام 2008.

وبذلك أصبح رصيد منتخب البرازيل سبع نقاط في المرتبة الثانية بتصفيات أمريكا الجنوبية، وبفارق نقطتين عن الأرجنتين المتصدر.

بينما رفعت فنزويلا رصيدها إلى 4 نقاط في المرتبة السادسة.

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