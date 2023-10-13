مدحت عبد الهادي: هذا خطأ أوسوريو.. ودونجا ومصطفى شلبي ظلما بعدم الانضمام للمنتخب

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 11:32

كتب : FilGoal

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شدد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك على أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق يستمع للجهاز المعاون له بشكل دائم في تحضيره للمباريات.

وتحدث عبد الهادي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أوسوريو يستمع للجهاز المعاون وقبل كل مباراة نتناقش سويا".

وعن عدم ثبات التشكيل قال: "أوسوريو لم يُثبت التشكيل حتى الآن وهذا أمر خاطئ".

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واستدرك "لكن في الوقت ذاته هو يريد أن يعطي الفرصة للجميع حتى يستطيع تثبيت التشكيل ويجعل الجميع مقتنعا باختياره".

وأردف عبد الهادي "وأعتقد أنه بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالي ومع خوض مباراة سموحة سيكون هناك ثبات في التشكيل".

وعن منتخب مصر قال: "نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ظُلما بعدم الانضمام لمنتخب مصر حاليا كنت أتمنى انضمامهما".

أما عن رأيه في المنافسة على مركز حراسة المرمى في منتخب مصر قال: "محمد الشناوي يفرق عن بقية الحراس حاليا ومعه محمد صبحي ومحمد أبو جبل لكن خبرات الشناوي أكبر بكثير لذا كفته أعلى من الأخيرين".

واختتم المدرب العام للزمالك حديثه "وأرى المسافة قريبة بالنسبة لصبحي في المنافسة مع الشناوي".

الزمالك مدحت عبد الهادي
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