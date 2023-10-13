ميكالي: لعبنا جيدا أمام الأردن.. وأي لاعب مناسب للمنتخب سأضمه

أشاد روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بالأداء الذي قدمه الفريق ضد الأردن.

وانتصر منتخب مصر على الأردن في ملعب المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف وديا مساء أمس الخميس.

وتحدث ميكالي عقب المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "سيطرنا بشكل جيد على المباراة وعرفنا كيف نخرج بالكرة".

وعن هدف الأردن قال: "الهدف الذي استقبلناه لم يكن وقته ولكن لا توجد مشكلة".

واستدرك "هذه نوعية من المباريات وبسبب اختيار لاعبين جدد فقد رأيت مردودا جيدا بالنسبة لمن يشارك لأول مرة".

أما عن مواجهة أوزباكستان الودية المقبلة قال: "تنتظرنا مواجهة صعبة أمام أوزبكستان فهو لم يخسر مع مدربه مثلما كان الأمر مع الأردن، هو منتخب سريع وقوي ونتمنى تقديم مباراة جيدة".

وأتم "أجواء المنتخب الأوليمبي مفتوح لجميع اللاعبين، وأنتقي أفضل العناصر من الدوري وأي لاعب مناسب لنا لا يوجد أي مانع لضمه".