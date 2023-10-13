أبو عبلة يعتذر عن عدم الاستمرار مع مودرن فيوتشر

اعتذر أحمد ابو عبلة عن الاستمرار في الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر.

وتولى أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي السابق في الأهلي المهمة في نادي مودرن فيوتشر في أغسطس الماضي عقب رحيله من القلعة الحمراء.

وأوضح مودرن فيوتشر عبر مركزه الإعلامي، أن أحمد أبو عبلة اعتذر عن عدم الاستمرار في الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر لأسباب خاصة.

وكلف مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، وليد عبد الرحمن، بقيادة الطاقم الطبي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

واستأنف فريق مودرن فيوتشر تدريباته وذلك بعد إنتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها لهم المدير الفني، البرتغالي ريكاردو فورموسينيو عقب الفوز على طلائع الجيش بالدوري.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق الفوز في أول 3 مواجهات بالمسابقة، أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.