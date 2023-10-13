مواعيد مباريات الجمعة 13 أكتوبر - فرنسا ضد هولندا في تصفيات أوروبا.. والسعودية تواجه نيجيريا

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات القوية في تصفيات يورو 2024 وكذلك مواجهات دولية في مختلف القارات.

ويستضيف منتخب هولندا نظيره الفرنسي في مواجهة قوية ضمن تصفيات يورو 2024.

فيما يلعب منتخب السعودية أمام نيجيريا في مباراة دولية ودية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

تصفيات أمم أوروبا

تستكمل منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

ويستضيف منتخب هولندا نظيره الفرنسي في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

بينما يواجه منتخب البرتغال، فريق سلوفاكيا في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2..

ويلعب منتخب بلجيكا أمام النمسا في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

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مباريات ودية

يلعب منتخب السعودية مباراة ودية أمام نيجيريا في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع على قناة "SSC SPORTS 1".

فيما تواجه إنجلترا نظيرتها أستراليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء في مباراة دولية ودية.