تصفيات يورو 2024 - إسبانيا تُسقط أسكتلندا.. وثنائية هالاند تقود النرويج للفوز
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 01:18
كتب : FilGoal
أسقط منتخب إسبانيا نظيره الأسكتلندي بثنائية في تصفيات يورو 2024 لحساب المجموعة الأولى، فيما قاد إرلينج هالاند منتخب بلاده النرويج للفوز على جورجيا.
انتصر منتخب إسبانيا على ضيفه الاسكتلندي بنتيجة 2-0 في لقاء شهد إصابة أندرو روبرتسون وخروجه في الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة في الكتف.
وألغت تقنية الفيديو هدفا لسكوت ماكتوميناي كاد أن يتقدم به للضيوف في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بداعي التسلل.
وفي الدقيقة 73 سجل ألفارو موراتا هدف التقدم للاروخا بعد عرضية من خيسوس نافاس.
شاهد هدف ألفارو موراتا في مرمى اسكتلندا 🔥🥅#تصفيات_أمم_أوروبا #EuroQualifiers pic.twitter.com/R90buAEavl— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 12, 2023
وفي الدقيقة 86 سجل البديل أويهان سانسيت هدف تعزيز التقدم لأصحاب الأرض.
فوز إسبانيا رفع رصيدها لـ 12 نقطة في المركز الثاني من 5 مباريات بفارق 3 نقاط عن اسكتلندا المتصدرة برصيد 15 نقطة من 6 مباريات.
وسجل إرلينج هالاند ثنائية قادت منتخب بلاده للفوز بنتيجة 4-0 على قبرص ليرفع رصيد النرويج التي حققت الفوز الثالث تواليا في التصفيات لـ 10 نقاط في المركز الثالث من 6 مباريات.
وسيلتقي منتخبا إسبانيا والنرويج يوم الأحد المقبل من أجل حسم المركز الثاني في مواجهة مباشرة بينهما.
هالاند يسجل ثنائية ويقود النرويج للفوز على قبرص
🇳🇴⚽️⚽️#تصفيات_أمم_أوروبا #EuroQualifiers pic.twitter.com/3e3qP7ehAw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 12, 2023
المجموعة الرابعة
حقق منتخب تركيا فوزا انفرد به في صدارة المجموعة على نظيره الكرواتي الذي خسر لأول مرة وعلى أرضه.
بيراس يلماز سجل هدف التقدم في الدقيقة 30 من عمر اللقاء حاصدا 3 نقاط ارتقت بتركيا في الصدارة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.
وتوقف رصيد منتخب كرواتيا عند 10 نقاط في المركز الثاني من 5 مباريات.
يلماز يمنح تركيا هدف التقدّم أمام كرواتيا#تصفيات_أمم_أوروبا #EuroQualifiers pic.twitter.com/bWMnVIWkLC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 12, 2023
وتلقى منتخب ويلز مفاجأة قوية بالخسارة من لاتفيا بنتيجة 2-0 ليتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الرابع بترتيب المجموعة بالتساوي مع أرمينيا لكن مع مباراة أقل.
ولم يُحسم بعد هوية أول منتخب مـتأهل لنهائيات يورو 2024.