تصفيات يورو 2024 - إسبانيا تُسقط أسكتلندا.. وثنائية هالاند تقود النرويج للفوز

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 01:18

كتب : FilGoal

إسبانيا

أسقط منتخب إسبانيا نظيره الأسكتلندي بثنائية في تصفيات يورو 2024 لحساب المجموعة الأولى، فيما قاد إرلينج هالاند منتخب بلاده النرويج للفوز على جورجيا.

انتصر منتخب إسبانيا على ضيفه الاسكتلندي بنتيجة 2-0 في لقاء شهد إصابة أندرو روبرتسون وخروجه في الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة في الكتف.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لسكوت ماكتوميناي كاد أن يتقدم به للضيوف في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بداعي التسلل.

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وفي الدقيقة 73 سجل ألفارو موراتا هدف التقدم للاروخا بعد عرضية من خيسوس نافاس.

وفي الدقيقة 86 سجل البديل أويهان سانسيت هدف تعزيز التقدم لأصحاب الأرض.

فوز إسبانيا رفع رصيدها لـ 12 نقطة في المركز الثاني من 5 مباريات بفارق 3 نقاط عن اسكتلندا المتصدرة برصيد 15 نقطة من 6 مباريات.

وسجل إرلينج هالاند ثنائية قادت منتخب بلاده للفوز بنتيجة 4-0 على قبرص ليرفع رصيد النرويج التي حققت الفوز الثالث تواليا في التصفيات لـ 10 نقاط في المركز الثالث من 6 مباريات.

وسيلتقي منتخبا إسبانيا والنرويج يوم الأحد المقبل من أجل حسم المركز الثاني في مواجهة مباشرة بينهما.

المجموعة الرابعة

حقق منتخب تركيا فوزا انفرد به في صدارة المجموعة على نظيره الكرواتي الذي خسر لأول مرة وعلى أرضه.

بيراس يلماز سجل هدف التقدم في الدقيقة 30 من عمر اللقاء حاصدا 3 نقاط ارتقت بتركيا في الصدارة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

وتوقف رصيد منتخب كرواتيا عند 10 نقاط في المركز الثاني من 5 مباريات.

وتلقى منتخب ويلز مفاجأة قوية بالخسارة من لاتفيا بنتيجة 2-0 ليتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الرابع بترتيب المجموعة بالتساوي مع أرمينيا لكن مع مباراة أقل.

ولم يُحسم بعد هوية أول منتخب مـتأهل لنهائيات يورو 2024.

إسبانيا تركيا كرواتيا تصفيات يورو 2024
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