في ظهور الكوفية.. الجزائر تسحق كاب فيردي بخماسية وديا قبل مواجهة مصر

حقق منتخب الجزائر الفوز بنتيجة 5-1 على كاب فيردي في لقاء ودي أقيم على ملعب محمد حمودي في مدينة قسطنطينة.

اللقاء شهد مشاركة أمين جويري لأول مرة عقب انضمامه لمنتخب الجزائر.

ويستعد كلا الفريقين لتصفيات كأس العالم 2026 والتي تبدأ الشهر المقبل، علما بأن منتخب مصر سيواجه الجزائر وديا يوم الإثنين المقبل في الإمارات، وتواجد مع كاب فيردي في مجموعات كأس أمم إفريقيا في يناير 2024.

وظهر لاعبو الجزائر بـ "كوفية" تحمل اسم فلسطين قبل بداية اللقاء.

بكوفية تحمل اسم وعلم فلسطين ✌️🇵🇸 ▪لاعبو المنتخب الجزائري في أرضية ملعب محمد حملاوي قبل مباراة محاربي الصحراء أمام كاب فيردي 🇩🇿🏟 via: @LesVerts pic.twitter.com/yhioNqbEo6 — FilGoal (@FilGoal) October 12, 2023

وتقدم منتخب الجزائر مبكرا بهدف محمد عمورة في الدقيقة 12 بعدما استغل إسلام سليمان خطأ فادحا من حارس المرمى.

وسجل حسام عوار ثنائية في الدقيقتين 39 و41 لينتهي الشوط الأول بتقدم ثعالب الصحراء بنتيجة 3-0، فجاء الأول بتسديدة مباغتة "لوب" من فوق الحارس مدونا أول أهدافه بقميص الجزائر، ثم أضاف الثاني له والثالث للجزائر برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص البديل بيبي –لاعب مانشستر يونايتد السابق- في الدقيقة 55 بعد مشاركته كبديل في بداية الشوط الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل رمزي زروقي الهدف الرابع في الدقيقة 61 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

جمال بلماضي أجرى عدة تغييرات في الدقائق التالية فأراح رياض محرز ويوسف عطال وأمين جويري.

وفي الدقيقة 89 سجل إسلام سليماني الهدف الخامس من علامة الجزاء ووصل لهدفه الـ 42 معززا صدارته لترتيب هدافي الجزائر.