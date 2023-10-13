مواجهات مكررة في أمم إفريقيا - عقدة لتونس.. وسيطرة كاميرونية وتوازن إيفواري نيجيري

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 عن مواجهات مكررة في دور المجموعات وقمم نارية سنشهدها مبكرا.

وأقيمت القرعة مساء أمس الخميس في كوت ديفوار حيث تقام البطولة في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار- نيجيريا- غينيا الاستوائية- غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر- غانا- كاب فيردي- موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال- الكاميرون- غينيا- جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر- بوركينا فاسو- موريتانيا- أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس- مالي- جنوب إفريقيا- ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب- الكونغو الديمقراطية- زامبيا- تنزانيا

وستقام البطولة في ست مدن وهم أبيدجان وسان بيدرو وياموسوكرو وبواكي وكورهوجو.

فما هي المواجهات المكررة في البطولة؟

كوت ديفوار ونيجيريا

ستكون هذه هي المرة السابعة التي يلتقي فيها المنتخبان في تاريخهما في أمم إفريقيا.

البداية كانت في دور المجموعات في نسخة عام 1980 التي أقيمت في أرض نيجيريا وتعادلا سلبيا بدون أهداف.

وفي عام 1990 وفي دور المجموعات فاز منتخب نيجيريا بهدف دون رد.

وكرر منتخب نيجيريا تفوقه على كوت ديفوار في نصف نهائي نسخة 1994 بعدما انتصر بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وبعد تلك المباراة التقى المنتخبان في نصف نهائي نسخة 2006 وفي دور المجموعات 2008 وفازت كوت ديفوار بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد في كلا المرتين.

أما المواجهة الأخيرة فكانت في ربع نهائي نسخة 2013 وفاز المنتخب النيجيري بهدفين لهدف.

لذا يصبح إجمالي المواجهات كالتالي:

6 مواجهات

انتصاران لنيجيريا

انتصاران لكوت ديفوار

كوت ديفوار ونيجيريا

تعادلان

مصر وغانا

هذه ستكون المرة الخامسة التي تجمع منتخب مصر بمنافسه غانا ثالث أكثر المتوجين باللقب بعد سبع بطولات للفراعنة وخمس لغانا.

البداية كانت في دور المجموعات من نسخة 1970 وتعادلا إيجابيا بهدف لمثله.

المرة الثانية كانت في نسخة 1992 وفاز المنتخب الغاني في دور المجموعات بهدف دون رد.

وفي نهائي نسخة 2010 فاز منتخب مصر بهدف دون رد سجله محمد ناجي "جدو".

والمرة الأخيرة كانت كذلك في دور المجموعات في 2017 وفاز منتخب مصر بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد سجله محمد صلاح.

لذا يصبح إجمالي المواجهات كالتالي:

4 مباريات

انتصاران لمصر

انتصار لغانا

تعادل وحيد

السنغال والكاميرون

هذه ستكون المواجهة الخامسة بين السنغال والكاميرون في تاريخهما في أمم إفريقيا.

البداية كانت في نسخة 1990 وانتصر المنتخب السنغالي في دور المجموعات بهدفين دون رد.

وفي ربع نهائي نسخة 1992 فاز المنتخب الكاميروني بهدف مقابل لا شيء.

وانتزع منتخب الكاميرون اللقب في النهائي من السنغال في نسخة 2002 بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

أما المواجهة الأخيرة فكانت في ربع نهائي نسخة 2017 وانتصر المنتخب الكاميروني بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف كذلك.

لذا يصبح إجمالي المواجهات كالتالي:

4 مواجهات

انتصار للسنغال

انتصار للكاميرون

تعادلان

جنوب إفريقيا وتونس

هذه ستكون المواجهة الخامسة بين منتخب الأولاد ونسور قرطاج.

المرة الأولى كانت في نهائي نسخة 1996 وفاز منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد ليظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

أما المرة الثانية كانت لتحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة عام 2000 وانتصرت جنوب إفريقيا بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل إيجابيا بهدفين لكل منهما.

وفي المرة الثالثة انتزع منتخب تونس انتصاره الأول في دور المجموعات بهدفين دون رد.

وكرر منتخب تونس انتصاره في دور المجموعات في نسخة عام 2008 بثلاثة أهداف لهدف.

لذا يصبح إجمالي المواجهات كالتالي:

4 مواجهات

انتصاران لجنوب إفريقيا

انتصاران لتونس

تونس ومالي

هذه ستكون المواجهة الرابعة بين منتخب تونس ومالي.

المرة الأولى كانت في نسخة عام 1994 في دور المجموعات وانتصر منتخب مالي بهدفين دون رد.

أما المرة الثانية فكانت في نسخة 2019 في دور المجموعات كذلك وتعادلا إيجابيا بهدف لمثله.

المرة الأخيرة كانت في نسخة 2021 وانتصر منتخب مالي بهدف مقابل لا شيء.

لذا يصبح إجمالي المواجهات كالتالي:

3 مواجهات

انتصاران لمالي

تعادل