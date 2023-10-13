فيتوريا: حديث تريزيجيه عن الألم يسعدني.. وهذا رأيي في القرعة

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 المزمع إقامتها في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "لم أتفاجأ بالفرعة. أفكر دائما باتزان، وفرق المجموعة كلها أقوياء بالنسبة لي وتظهر بشكل جيد في الأونة الأخيرة".

وأضاف "في مجموعتنا يوجد غانا، وغانا فريق مميز ومرشح للقب دائما، ويتألق في مثل تلك المناسبات".

وتابع "معنا أيضا كاب فيردي وموزمبيق وهما دولتين لهما علاقات قوية مع بلدي البرتغال ويوجد لاعبين كثر منهما في الدوري البرتغالي وسبق ودربت لاعبين كثيرين منهما، لذلك أعلم أنهما يتطوران بشدة ويجب أن نحترمهما جيدا".

وواصل "كل المباريات تعتبر صعبة، وكنت أجهز نفسي لكافة الاحتمالات لأننا يجب أن نفوز على الفرق الكبيرة لبلوغ النهائي".

وعن تصريحات تريزيجيه بالألم من خسارة نهائيين لأمم إفريقيا في 2017 و2021 قال: "أنا على علم بما قاله تريزيجيه وسعيد بأن يكون لدى اللاعبين طموح قوي وحماس، وهذا بين أكثر ما يمكن أن يسعد أي مدرب. دوري هو إعداد اللاعبين بشكل قوي للعبور إلى أقصى مدى في البطولة".

وعن مباراة زامبيا الأخيرة قال: "الاختلاف الأساسي بين الشوطين الأول والثاني خلال ودية زامبيا كان في تحفظنا. في رأيي لقد لعبنا شوط أول جيد ووصلنا إلى مرماهم أكثر من مرة، لكننا كنا متحفظين بعض الشيء ثم خاطرنا قليلا في الشوط الثاني وامتلكنا الكرة أكثر ولذلك لم يستطيعوا مجاراتنا في تناقل الكرة".

وأوضح "مباراة الجزائر ستكون صعبة أمام فريق قوي جدا، ومن الجيد مواجهة فرق من هذا المستوى. حاليا سنحاول إجراء استشفاء لللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم ليكون لدينا 25 لاعبا جاهزا لمباراة الجزائر، نختار منهم المناسب للمباراة".

واختتم "سندخل المباراة محاولين إظهار شخصية منتخب مصر لأن هدفنا سيكون دائما تثبيت هذه الصورة أمام أي خصم".

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.