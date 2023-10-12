"من أجل حنظلة".. منتخب مصر الأولمبي يتفوق على الأردن بثلاثية

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 في لقاء ودي أقيم على استاد المقاولون العرب.

سجل أهداف مصر: حسام عبد المجيد ومحمد حمدي ومحمود صابر، فيما سجل ليث أبو رحال هدف الأردن.

وحقق منتخب مصر الأولمبي الفوز في 11 مباراة تحت قيادة روجيرو ميكالي منذ توليه المهمة من أصل 19 مباراة بين رسمية وودية.

وتقدم منتخب مصر في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء برأسية حسام عبد المجيد بعد ركلة ركنية نفذها محمد شحاتة.

واحتفل لاعبو منتخب مصر على طريقة الطفل "حنظلة" أحد أشهر الشخصيات التي رسمها الفنان الفلسطيني ناجي العلي، برفع علامة النصر بيد ووضع الأخرى خلف ظهورهم.

لاعبو منتخب مصر الأولمبي احتفلوا بأحد الأهداف في مباراتهم الودية أمام منتخب الأردن على طريقة، حنظلة، أشهر الشخصيات التي رسمها الفنان الفلسطيني الراحل، ناجي العلي. 🇵🇸✌️ pic.twitter.com/hpE3y0q5Mn — FilGoal (@FilGoal) October 12, 2023

وكاد علي زعزع أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس أبعدها لركنية ببراعة في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 41 سجل محمد حمدي الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة نفذها بتسديدة أرضية من تحت أقدام الحائط البشري، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخبنا بثنائية دون رد.

الشوط الثاني ظل هادئا بعض الشيء بفضل التغييرات لكل المنتخبين.

واشتعلت الأجواء في الدقائق الأخيرة، فمنع القائم الأيمن لحارس الأردن تسديدة البديل بلال مظهر عبد الرحمن في الدقيقة 83.

وتألق حمزة علاء في الدقيقة 86 ومنع ببراعة رأسية مهاجم الأردن.

وبعد دقيقتين سجل ليث أبو رحال هدف تقليص الفارق في الدقيقة 88 مستغلا تخبط دفاعي خلال تنفيذ الركلة الركنية.

ورد منتخب مصر بهدف ثالث بتسديدة قوية من محمود صابر ارتطمت بالمدافع وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع ليحقق منتخب مصر فوزا جديدا.

وسيلتقي منتخب مصر يوم الإثنين المقبل مع نظيره الأوزبكي وديا في لقاء سيقام بأوزبكستان.