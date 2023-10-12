لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 22:56

كتب : عمرو نبيل

كينجز كانجوا

تحدث كينجز كانجوا لاعب منتخب زامبيا عن خسارة بلاده الودية أمام منتخب مصر بهدف دون رد.

وقال كانجوا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب مصر صاحب اللاعبين المميزين".

وأضاف "أفضل لاعب في منتخب مصر كان حمدي فتحي الذي قدم أداء مميزا".

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وتغلب منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وأقيمت المباراة الودية على هامش معسكر منتخب مصر في الإمارات خلال توقف أكتوبر الدولي.

سجل الهدف الوحيد حمدي فتحي في الدقيقة 94.

وكانت هذه هي المباراة رقم 10 للمدرب البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر، والنصر التاسع مقابل خسارة ودية وحيدة أمام تونس.

وأصبح حمدي فتحي اللاعب رقم 12 الذي يسجل مع فيتوريا في المنتخب.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية ثانية أمام الجزائر يوم الإثنين 16 أكتوبر في ختام المعسكر.

منتخب مصر منتخب زامبيا كينجز كانجوا
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