لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر

تحدث كينجز كانجوا لاعب منتخب زامبيا عن خسارة بلاده الودية أمام منتخب مصر بهدف دون رد.

وقال كانجوا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب مصر صاحب اللاعبين المميزين".

وأضاف "أفضل لاعب في منتخب مصر كان حمدي فتحي الذي قدم أداء مميزا".

وتغلب منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وأقيمت المباراة الودية على هامش معسكر منتخب مصر في الإمارات خلال توقف أكتوبر الدولي.

سجل الهدف الوحيد حمدي فتحي في الدقيقة 94.

video:1

منتخب مصر يسجل في الحظات الأخيرة..



عرضية من زيزو وارتقاء ورأسية من حمدي فتحي والكرة إلى الشباك #مصر_زامبيا #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/JFxho60sFW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 12, 2023

وكانت هذه هي المباراة رقم 10 للمدرب البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر، والنصر التاسع مقابل خسارة ودية وحيدة أمام تونس.

وأصبح حمدي فتحي اللاعب رقم 12 الذي يسجل مع فيتوريا في المنتخب.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية ثانية أمام الجزائر يوم الإثنين 16 أكتوبر في ختام المعسكر.