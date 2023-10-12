خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 22:40

كتب : وسيم أحمد

كامرون إسماعيل

حصل منتخب مصر للشباب بقيادة مدربه الجديد وائل رياض على إضافة جديدة في صفوفه.

وعلم FilGoal.com أن كامرون إسماعيل اللاعب المصري-الإنجليزي مواليد 2006 وظهير أرسنال، قد أبلغ منتخب مصر بموافقته على تمثيل الفراعنة.

وينضم الظهير الأيسر ولاعب الفريق اللندني إلى صفوف الفراعنة خلال أيام.

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وكان محمد النني لاعب وسط أرسنال قد ظهر في تدريبات الفريق تحت 16 عاما على خلفية سعيه للحصول على رخصة التدريب A العام الماضي، بعد حصوله على الرخصة B.

ونشر جورج بيرد، أحد أعضاء أكاديمية آرسنال عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة النني خلال حصة للفريق تحت 16 عاما.

ظهر في تلك الصورة اللاعب الشاب كامرون إسماعيل صاحب الأصول المصرية.

كامرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل 3 جنسيات المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

انضم لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2022، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما ثم بالأخير بدأ رفقة الفريق تحت 18 عاما هذا الموسم.

وفي الوقت الحالي يلعب إسماعيل -16 عاما- مع فريق تحت 21 عاما.

أرسنال منتخب مصر للشباب كامرون إسماعيل
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