خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر

حصل منتخب مصر للشباب بقيادة مدربه الجديد وائل رياض على إضافة جديدة في صفوفه.

وعلم FilGoal.com أن كامرون إسماعيل اللاعب المصري-الإنجليزي مواليد 2006 وظهير أرسنال، قد أبلغ منتخب مصر بموافقته على تمثيل الفراعنة.

وينضم الظهير الأيسر ولاعب الفريق اللندني إلى صفوف الفراعنة خلال أيام.

وكان محمد النني لاعب وسط أرسنال قد ظهر في تدريبات الفريق تحت 16 عاما على خلفية سعيه للحصول على رخصة التدريب A العام الماضي، بعد حصوله على الرخصة B.

ونشر جورج بيرد، أحد أعضاء أكاديمية آرسنال عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة النني خلال حصة للفريق تحت 16 عاما.

Mohamed Elneny coaching Arsenal U16s during a training session.pic.twitter.com/IkQ1VhknNl — Jeorge Bird (@jeorgebird) October 24, 2022

ظهر في تلك الصورة اللاعب الشاب كامرون إسماعيل صاحب الأصول المصرية.

كامرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل 3 جنسيات المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

Arsenal have signed Camron Ismail for their U15 squad.pic.twitter.com/tXCbil90b6 — Jeorge Bird (@jeorgebird) February 9, 2022

انضم لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2022، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما ثم بالأخير بدأ رفقة الفريق تحت 18 عاما هذا الموسم.

وفي الوقت الحالي يلعب إسماعيل -16 عاما- مع فريق تحت 21 عاما.