الضيف الأول منذ بداية الحرب.. روسيا تنتصر على الكاميرون وديا

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 22:35

كتب : FilGoal

روسيا - الكاميرون

حقق منتخب روسيا الفوز على نظيره الكاميرون بنتيجة 1-0 في لقاء ودي أقيم على ملعب في تي بي أرينا في العاصمة الروسية موسكو.

وأصبح منتخب الكاميرون أول منتخب يزور الأراضي الروسية ويخوض مباراة ودية منذ بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022.

وسجل فيدور شالوف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 من عمر اللقاء برأسية من متابعة لتصدي الحارس فابريس أوندوا.

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ويستعد منتخب الكاميرون للمشاركة في تصفيات كأس العالم بدءا من الشهر المقبل وكذلك كأس أمم إفريقيا 2023.

في المقابل أعلن الاتحادين الأوروبي والدولي منذ أيام قليلة عودة منتخب روسيا للمشاركة لكن بشرط الظهور باسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم" بدلا من "روسيا"، في غياب علمها الوطني، ونشيدها الوطني، وأطقم ومعدات منتخبها الوطني، واللعب بدلا من ذلك بألوان محايدة.

وسيلتقي منتخب روسيا يوم الإثنين المقبل 16 أكتوبر مع كينيا وديا.

وفي نفس اليوم يلتقي منتخب الكاميرون مع السنغال وديا بأول لقاء يجمعهما منذ 2017.

روسيا الكاميرون ودي
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