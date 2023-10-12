مؤتمر فيتوريا - مباراة صعبة والنتيجة طبيعية.. والأداء سيتطور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 22:10

كتب : بسام أبو بكر

مؤتمر روي فيتوريا

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن فوز الفراعنة الودي على زامبيا بهدف دون رد.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "مباراة زامبيا جاءت صعبة كما توقعنا".

وأضاف "الفوز بهدف دون رد نتيجة طبيعية، وكنا نطمع في تسجيل المزيد".

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وتابع "طالبت اللاعبين بتسريع الأداء والجدية بشكل أكبر بين الشوطين".

وأكمل "عملنا على اختراق دفاعات زامبيا بأكثر من طريقة ونجحنا في النهاية".

واختتم "الأداء تحسن في الشوط الثاني وسيتطور أكثر تدريجيا".

وتغلب منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وأقيمت المباراة الودية على هامش معسكر منتخب مصر في الإمارات خلال توقف أكتوبر الدولي.

سجل الهدف الوحيد حمدي فتحي في الدقيقة 94.

وكانت هذه هي المباراة رقم 10 للمدرب البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر، والنصر التاسع مقابل خسارة ودية وحيدة أمام تونس.

وأصبح حمدي فتحي اللاعب رقم 12 الذي يسجل مع فيتوريا في المنتخب.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية ثانية أمام الجزائر يوم الإثنين 16 أكتوبر في ختام المعسكر.

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