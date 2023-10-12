استبعاد زانيولو وتونالي من معسكر منتخب إيطاليا بسبب المراهنات

صدمة جديدة في إيطاليا بسبب أزمة المراهنات وتلك المرة بشأن ثنائي المنتخب: نيكولو زانيولو وساندرو تونالي.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية فإن الشرطة الإيطالية تواجدت في مقر تدريبات المنتخب للقاء الثنائي لمناقشة ما أثير بشأن المراهنات.

وكشف فابرزيو كورونا صحفي إيطالي أن زانيولو راهن على بعض مباريات فريقه السابق روما عندما كان لاعبا سابقا في الفريق بمسابقة كأس إيطاليا.

ويلعب حاليا زانيولو في أستون فيلا الإنجليزي، فيما يلعب تونالي لصفوف نيوكاسل الإنجليزي، وفي حال تطبيق عقوبات على الثنائي ستطبق عليهما في البطولات التابعة لفيفا ويويفا.

وبحسب تقارير فأن نيكولو فاجيولي لاعب وسط يوفنتوس يواجه خطر الإيقاف لمدة 3 سنوات وغرامة ضخمة بسبب المراهنات أيضا والتي أثيرت منذ أيام.

وأصدر الاتحاد الإيطالي بيانا كشف فيه خروج الثنائي من معسكر المنتخب والعودة لناديه ولن يشاركا في مواجهتي مالطا وإنجلترا في تصفيات يورو 2024.

وبذلك سيخضع الثنائي للتحقيقات مع المدعي العام في مدينة تورينو بحسب التقارير، وهو الذي قاد التحقيقات مع فاجيولي.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 7 نقاط بعدد مباراة أقل عن أوكرانيا.

ويتصدر منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، ولم يحقق منتخب مالطا أي نقطة من 5 مباريات.