انتخابات الزمالك - فاروق جعفر يرد عبر في الجول على دعم مرتضى.. وتقسيط غرامة كهربا

قال فاروق جعفر المرشح لرئاسة نادي الزمالك، إنه لا يحظى بدعم مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، في انتخابات النادي المزمع إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل.

وتقام انتخابات الأبيض يوم 20 أكتوبر الجاري، ويُجري FilGoal.com حوارات مع المرشحين تباعا لتصبح الصورة أقرب وأوضح لجماهير النادي.

وأوضح جعفر في تصريح لـFilGoal.com: "أول قرار اتخذه مرتضى منصور بعد توليه المسؤولية هي رحيلي وتسلم أمير مرتضى ملف كرة القدم، فكيف يأتي الدعم الآن".

وعن تقسيط غرامة كهربا، قال نجم الزمالك السابق: "أوافق على تقسيط غرامة محمود عبدالمنعم "كهربا"، ليس تعاطف، فلن أتعاطف مع لاعب ضد النادي الذي أنتمى له، ولكن ماذا لو اعتزل كهربا، فسيفقد الزمالك حقه".

وأشار فاروق جعفر إلى أنه يُشكل في الوقت الحالي قائمته الانتخابية، موضحا أنه قادر على إعادة أي لاعب لنادي الزمالك لرحل عن الفريق بسبب مشكلات مادية، وبينهم نجله سيف جعفر لاعب بيراميدز الحالي.