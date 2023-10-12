حمدي فتحي: طموحنا الفوز بأمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم.. وانتقالي إلى قطر لن يقلل من مستواي

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 21:22

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - منتخب مصر

قال حمدي فتحي لاعب خط وسط منتخب مصر إن أهدافهم المقبلة تتثمل في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2023 والتأهل لكأس العالم 2026.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

وقاد حمدي فتحي منتخب مصر للفوز على زامبيا وديا اليوم الخميس في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وتحدث حمدي فتحي لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة قائلا: "فوز مهم لنا في تجربة مهمة لنا قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم، وأتمنى حضور الجمهور بشكل أكبر في المباراة المقبلة ضد الجزائر".

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وبسؤاله عما قيل حول انخفاض مستواه بعد انتقاله إلى نادي الوكرة أجاب "انتقلت إلى نادي الوكرة وهو نادي كبير والدوري القطري قوي وبه منافسة قوية وأركز على التواجد دائما في منتخب مصر وأتمنى تشكيل الإضافة الدائمة للمنتخب".

وعن منتخب مصر قال: "المنتخب يضم العديد من اللاعبين الكبار مثل محمد صلاح وعلي جبر وطارق حامد ونحب بعضنا البعض وعلى قلب رجل واحد ونركز على الفوز بكأس أمم إفريقيا".

وأتم حمدي فتحي تصريحاته "طموحنا الفوز بكأس أمم إفريقيا المقبلة والتأهل لكأس العالم 2026".

حمدي فتحي مصر زامبيا
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