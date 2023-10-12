العاشرة بنصر قاتل.. حمدي فتحي يحسم فوز مصر المتأخر على زامبيا

في الوقت القاتل، تغلب منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وأقيمت المباراة الودية على هامش معسكر منتخب مصر في الإمارات خلال توقف أكتوبر الدولي.

سجل الهدف الوحيد حمدي فتحي في الدقيقة 94.

وكانت هذه هي المباراة رقم 10 للمدرب البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر، والنصر التاسع مقابل خسارة ودية وحيدة أمام تونس.

وأصبح حمدي فتحي اللاعب رقم 12 الذي يسجل مع فيتوريا في المنتخب.

محاولات أولى

البداية أتت بعرضية من أحمد فتوح سددها مصطفى محمد بالكعب لترتطم بالدفاع الزامبي في الدقيقة 3.

وفي الدقيقة 4 أطلق حمدي فتحي تسديدة خطيرة تصدى لها حارس المرمى.

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وحاول محمد صلاح في الدقيقة 17 ولكن اصطدمت تسديدته بالدفاع.

فيما تمكن فاشون ساكالا من المراوغة والتسديدة في الدقيقة 20، ولكن تصدى محمد الشناوي.

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فرصة خطيرة لمنتخب زامبيا والشناوي يتصدى وينقذ مرماه#مصر_زامبيا #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/8YiibSmNxG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 12, 2023

وسدد محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 29 ولكن تصدى الحارس مرة أخرى إلى ركنية.

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لعبت الركنية ليقابلها مصطفى محمد برأسية خطيرة مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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العارضة ترفض

أجرى روي فيتوريا مدرب منتخب مصر تبديله الأول بخروج محمد النني ونزول أحمد سيد زيزو.

وفي الدقيقة 54 سدد تريزيجيه كرة خطيرة مرت بجوار القائم.

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مرة أخرى.. محمود تريزيجيه يراوغ ويسدد ولكن كرته تمر بجوار القائم#مصر_زامبيا #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/GTx020vq2U — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 12, 2023

الهدف الأقرب ضاع في الدقيقة 60 بعد أن لعب زيزو كرة إلى تريزيجيه ليسدد بالرأس ولكن ارتطمت بالعارضة.

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رأسية تريزيجيه تضرب العارضة بعد تمريرة متقنة من زيزو#مصر_زامبيا #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/FhuCgCyedU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 12, 2023

وفي الدقيقة 65 أجرى فيتوريا تبديلين بنزول محمد حمدي ومروان عطية بدلا من أحمد فتوح وطارق حامد.

فيما حاول منتخب زامبيا برأسية من كينجز كانجوا مرت بجوار القائم في الدقيقة 69.

هدف طال انتظاره

حاول محمد هاني في الدقيقة 71 بانطلاقة وتسديدة ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 79 حل عمر مرموش وعمر كمال بدلا من تريزيجيه ومحمد هاني.

وسدد مروان عطية في الدقيقة 85، ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وأخيرا أتى الهدف القاتل في الدقيقة 94 برأسية حمدي فتحي، بعد عرضية من زيزو.

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منتخب مصر يسجل في الحظات الأخيرة..



عرضية من زيزو وارتقاء ورأسية من حمدي فتحي والكرة إلى الشباك #مصر_زامبيا #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/JFxho60sFW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 12, 2023

واختتم منتخب مصر المباراة بنزول مصطفى فتحي في الدقيقة 100 بدلا من محمد صلاح.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية ثانية أمام الجزائر يوم الإثنين 16 أكتوبر في ختام المعسكر.