العاشرة بنصر قاتل.. حمدي فتحي يحسم فوز مصر المتأخر على زامبيا

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 21:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر - تونس

في الوقت القاتل، تغلب منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

وأقيمت المباراة الودية على هامش معسكر منتخب مصر في الإمارات خلال توقف أكتوبر الدولي.

سجل الهدف الوحيد حمدي فتحي في الدقيقة 94.

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وكانت هذه هي المباراة رقم 10 للمدرب البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر، والنصر التاسع مقابل خسارة ودية وحيدة أمام تونس.

وأصبح حمدي فتحي اللاعب رقم 12 الذي يسجل مع فيتوريا في المنتخب.

محاولات أولى

البداية أتت بعرضية من أحمد فتوح سددها مصطفى محمد بالكعب لترتطم بالدفاع الزامبي في الدقيقة 3.

وفي الدقيقة 4 أطلق حمدي فتحي تسديدة خطيرة تصدى لها حارس المرمى.

وحاول محمد صلاح في الدقيقة 17 ولكن اصطدمت تسديدته بالدفاع.

فيما تمكن فاشون ساكالا من المراوغة والتسديدة في الدقيقة 20، ولكن تصدى محمد الشناوي.

وسدد محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 29 ولكن تصدى الحارس مرة أخرى إلى ركنية.

لعبت الركنية ليقابلها مصطفى محمد برأسية خطيرة مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

العارضة ترفض

أجرى روي فيتوريا مدرب منتخب مصر تبديله الأول بخروج محمد النني ونزول أحمد سيد زيزو.

وفي الدقيقة 54 سدد تريزيجيه كرة خطيرة مرت بجوار القائم.

الهدف الأقرب ضاع في الدقيقة 60 بعد أن لعب زيزو كرة إلى تريزيجيه ليسدد بالرأس ولكن ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 65 أجرى فيتوريا تبديلين بنزول محمد حمدي ومروان عطية بدلا من أحمد فتوح وطارق حامد.

فيما حاول منتخب زامبيا برأسية من كينجز كانجوا مرت بجوار القائم في الدقيقة 69.

هدف طال انتظاره

حاول محمد هاني في الدقيقة 71 بانطلاقة وتسديدة ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 79 حل عمر مرموش وعمر كمال بدلا من تريزيجيه ومحمد هاني.

وسدد مروان عطية في الدقيقة 85، ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وأخيرا أتى الهدف القاتل في الدقيقة 94 برأسية حمدي فتحي، بعد عرضية من زيزو.

واختتم منتخب مصر المباراة بنزول مصطفى فتحي في الدقيقة 100 بدلا من محمد صلاح.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية ثانية أمام الجزائر يوم الإثنين 16 أكتوبر في ختام المعسكر.

منتخب مصر منتخب زامبيا حمدي فتحي
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