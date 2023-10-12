انتهت ودي - مصر الأولمبي (3) (1) الأردن.. فوز كتيبة ميكالي

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي × روسيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره الأردني في إطار الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب وتبدأ في التاسعة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+1: جوووول الثاااالث.. منتخب مصر يسجل الهدف الثالث بتسديدة مباغتة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك.

ق 88: مدافع الأردن ليث أبو رحال يستغل تخبط دفاع المنتخب المصري ويسجل هدف تقليص الفارق

ق 86: حمزة علاء يتألق ويتصدى لفرصة رأسية من مهاجم الأردن

ق 83: تسديدة من بلال مظهر ترتطم بالقائم الأيمن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: جوووول الثاااااني رائع.. محمد حمدي يسجل من ركلة حرة مباشرة الهدف الثاني بتسديدة أرضية مرت من تحت أقدام الحائط البشري

ق 18: الحارس يمنع تسديدة قوية من علي زعزع من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

ق 7: جووووول أووووول لمنتخب مصر.. عرضية من محمد شحاتة ورأسية من حسام عبد المجيد تسكن الشباك.

بداية اللقاء

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