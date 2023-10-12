ماركا: بعيدا عن فايزة العماري.. مبابي سيبحث عن وكيل جديد

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

فايزة العماري - والدة كيليان مبابي

سيتغير مستقبل كيليان مبابي في الفترة المقبلة بعيدا عن والدته فايزة العماري والتي كانت بمثابة وكيله في السنوات الماضية.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه وفقا للقواعد الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يُدرج اسم فايزة العماري ضمن الوكلاء المعتمدين، وبالتالي لن تستطيع تمثيل أي لاعب سواء في المفاوضات أو العقود وهو ما لا يمنحها الحق للحصول على عمولات حتى لو بشكل غير مباشر.

وسيتعين على العماري الحصول على الرخصة عند إجراء اختبارات جديدة في مايو 2024.

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وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية أنه ليس فقط لأنك كونك والد اللاعب (كما كان الحال مع مسعود أوزيل ووالده مصطفى)، أو شقيقه أو محاميه الخاص يمكنك تنفيذ العقد والتفاوض، ومع القواعد الجديد أصبح الحصول على الترخيص مُلزما.

وبذلك لن تتمكن فايزة العماري من التفاوض مع ريال مدريد لانتقال كيليان لصفوفه العام المقبل على سبيل المثال أو الجلوس مع مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي لتجديد التعاقد، وسيتعين على مبابي العثور على وكيل آخر لتولي مسؤولية المفاوضات، حتى تحصل والدته أو أحد أفراد أسرته على الترخيص من فيفا.

مستقبل مبابي

أشعل مبابي سوق الانتقالات الصيف الماضي بعدما تقدم بطلب لباريس سان جيرمان يعلن فيه رغبته في عدم تفعيل بند تمديد التعاقد لموسم إضافي حتى صيف 2025.

وبالتالي أصبح الموسم الجاري 2023-24 الأخير له في تعاقده الحالي مع الفريق الباريسي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.

بناءً على القرار، استبعد النادي لاعبه من المران وكذلك أول مباراة من الموسم حتى توصلوا لاتفاق جديد بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن مبابي تنازل عن مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان وقيمتها 100 مليون يورو من أجل الموافقة على عودته للمشاركة مع الفريق هذا الموسم وبعد أن أعطى تأكيدات للنادي بشأن مستقبله.

وخاض مبابي 9 مباريات الموسم الجاري سجل 8 أهداف في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

ماذا سيحدث لمبابي، هذا ما سنعرفه خلال الأشهر القليلة المقبلة؟

كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد
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