تشكيل مصر الأولمبي - عودة حمزة علاء لحراسة المرمى أمام الأردن

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 20:05

كتب : FilGoal

حمزة علاء

عاد حمزة علاء لحماية حراسة مرمى منتخب مصر الأولمبي في مواجهة نظيره الأردن الودية استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وغاب حارس مرمى الأهلي في وديتي المنتخب الشهر الماضي ضد روسيا بسبب الإصابة.

ويقود أسامة فيصل الهجوم وبجوار مصطفى سعد ومحمود صابر.

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وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد – حسام عبد المجيد – محمد حمدي

الوسط: محمد شحاتة –علي زعزع – محمود جهاد

الهجوم: مصطفى سعد – أسامة فيصل – محمود صابر

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وعلى دكة البدلاء: محمد أحمد "سيحا" – علي الجابري – محمد مغربي – عربي بدر – محمود عبد الرسول – أحمد فوزي – أحمد عاطف – محمد طارق – بلال مظهر – محمد أشرف – أحمد سيد عبد النبي – ماجد هاني – أحمد جمال – أحمد نادر حواش.

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024 بعدما حل ثانيا في أمم إفريقيا تحت 23 عاما خلف المغرب.

حمزة علاء منتخب مصر الأولمبي تشكيل مصر الأولمبي
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