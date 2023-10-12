دوري المحترفين - اتحاد الكرة يتراجع عن تعديل موعد مباراة أسوان وجمهورية شبين

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 19:12

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

تراجعت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قرارها بتعديل موعد مباراة جمهورية شبين أمام أسوان.

ويستضيف أسوان منافسه جمهورية شبين ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري المحترفين.

وأرسلت إدارة المسابقات خطابا إلى نادي جمهورية شبين لتغيير موعد مباراته مع أسوان في الجولة الرابعة من يوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر إلى يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، ليعترض نادي جمهورية شبين على القرار نظرا لحجز السفر بالقطار وفندق الإقامة.

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وبعد تدخل الثنائي، جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعضو مجلس الادارة ايهاب الكومي تم تعديل إعادة المباراة إلى موعدها الأصلي والاستجابة لرغبة فريق جمهورية شبين.

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كما قررت اللجنة تعديل موعد مباراة فريق "وي" مع غزل المحلة يوم الثلاثاء لتقام في السادسة والنصف بدلا من الرابعة.

ويتصدر بتروجت جدول ترتيب دوري المحترفين مع ختام الجولة الثالثة من المسابقة.

بتروجت يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط جمعهم خلال 3 مباريات.

وتأتي أندية لافيينا وغزل المحلة وحرس الحدود على الترتيب برصيد 7 نقاط.

فيما يتذيل النجوم جدول ترتيب المسابقة برصيد نقطة وحيدة متساويا مع جمهورية شبين ومصر للمقاصة.

وجاء ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثالثة من المسابقة:

أسوان جمهورية شبين دوري المحترفين
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