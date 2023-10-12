حازم إمام: في حالتنا الطبيعية سنفوز على أي أحد.. وهذا تقييم فيتوريا

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 19:01

كتب : FilGoal

حازم إمام - اتحاد الكرة

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قبل مواجهة زامبيا الودية في الإمارات العربية المتحدة عن عودة محمد النني وقرعة كأس أمم إفريقيا.

وقال حازم إمام في تصريحاته عبر قناة أبو ظبي: "نشعر أننا في مصر من حسن الاستقبال والضيافة. الأجواء دائما ما تكون رائعة هنا".

وأضاف "العين نموذج مناسب للمعسكر من حيث الهدوء، فهو معسكرنا الأخير قبل تصفيات كأس العالم. الإمارات بها العديد من المصريين وهم دائما معنا، ولكن العين بها هدوء يسمح لنا بالسيطرة، والمسافات قريبة في التحركات".

وعن تقييم فترة المدرب روي فيتوريا قال: "نحن لا نقيم مدربنا الآن بل نستعد لتصفيات كأس العالم. فيتوريا معنا منذ عام وليس قابلا للتقييم فهو اسم كبير. النتائج ليست الأهم بالنسبة لنا بل أسلوب اللعب".

وأوضح "نريد الفوز بكل المباريات بالتأكيد ولكن ما يريده هو قياس تطورنا أمام مختلف المنافسين. سنلعب الآن أمام زامبيا التي تتميز بالسرعة والقوة والدفاع المتأخر والمرتدات السريعة، ثم سنواجه الجزائر بنظام مختلف يضم المهارات والفنيات والأداء البدني القوي مع مدرب مثل جمال بلماضي الذي نفتخر به كعرب".

وتابع "مستعدون لكأس أمم إفريقيا فنحن الأكثر تتويجا بها وفي حالتنا الطبيعية سنفوز على أي أحد".

واختتم "كل اللاعبين لديهم انتماء للمنتخب والنني لاعب كبير ويلعب في أحد أهم أندية العالم. عودته مهمة لنا ولقد لعب مباراة واحدة مع أرسنال قبل أن يأتي. إنه إضافة لنا على مستوى الاسم والخبرات وهو القائد الثاني بعد صلاح".

ويلعب منتخب مصر ضد زامبيا في السابعة مساء، ثم يواجه الجزائر يوم 16 أكتوبر.

حازم إمام منتخب مصر روي فيتوريا
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