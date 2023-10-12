لاعبه السابق: بيرلو سمح للاعبين الإيطاليين بالتدخين بين الشوطين

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 18:39

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو يحتفل بفوز يوفنتوس بكأس إيطاليا

تحدث كاظم ريتشاردز لاعب فاتح كاراجومروك التركي السابق عن واقعة غريبة خلال تواجده تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو أسطورة الكرة الإيطالية.

وكان بيرلو قد تولى قيادة فاتح خلال موسم 2022-2023، وكان لديه العديد من اللاعبين الإيطاليين معه في الفريق.

وقال ريتشاردز عبر بث "فيلثي فيلاس": "كان لدينا العديد من اللاعبين الإيطاليين الذين يدخنون".

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وأضاف "في تركيا يمكنك التدخين كلاعب كرة، فهذا يتوقف على مدربك، ولكن في العام الماضي مع بيرلو كان مسموح لهم بالتدخين بلا توقف قبل المباريات".

وأوضح "حتى بين الشوطين يجلسون ويدخنون أثناء حديث بيرلو".

وتابع "إنها ثقافة مختلفة. أنا لا أقولها كعامل صدمة، ولكنهم يمكنهم فعل ذلك بصورة طبيعية للغاية ومصرح بها".

ولعب 5 لاعبين إيطاليين مع بيرلو في كاراجومروك، وهم فابيو بوريني وماتيو ريتشي وأندريا بيرتولاتشي وإيميليانو فيفيانو ودافيدي بيراشي.

والتدخين معروف عن العديد من اللاعبين الإيطاليين وفي الدوري الإيطالي أيضا، مثل جيانلويجي بوفون والراحل جيانلوكا فيالي والبولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس.

يذكر أن بيرلو مدرب يوفنتوس وكاراجومروك السابق عاد الآن إلى إيطاليا لتدريب سامبدوريا في الدرجة الثانية.

أندريا بيرلو الدوري التركي فاتح كاراجومروك
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