الأولمبية الدولية تعلق عضوية روسيا.. وموقف الرياضيين من أولمبياد باريس

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 18:38

كتب : FilGoal

اللجنة الأولمبية

علقت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس عضوية اللجنة الأولمبية الروسية بسبب اعترافها بمنظمات إقليمية منع 4 مناطق ضمتها من أوكرانيا.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان "اللجنة الأولمبية الروسية لن تكون مؤهلة للحصول على أي تمويل بعد اعترافها بالمجالس الأولمبية من مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا".

وأضافت "اللجنة الأولمبية الدولية في بيان أن القرار الأحادي الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الروسية في الخامس من أكتوبر 2023 بضم المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة لسلطة اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية (وهي دونيتسك وخيرسون ولوجانسك وزابوريجيا) إلى عضويتها ينتهك الميثاق الأولمبي".

أخبار متعلقة:
رابطة الدوري الإنجليزي تصدر بيانا بشأن الوضع الراهن تقرير: ليفربول يراقب ميسي الأردن بنزيمة: حققت كل شيء مع ريال مدريد.. ومكة مكان استثنائي خبر في الجول - محمد رمضان يشارك في الأغنية الرسمية لـ كأس إفريقيا

وواصلت "ينتهك القرار الأمن الإقليمي للجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية التي تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية وفقاً للميثاق الأولمبي".

وأوضحت اللجنة الأولمبية أن الحكم الذي صدر اليوم لن يؤثر على أي قرار بشأن مشاركة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في أولمبياد باريس 2024 والذي ستتخذه اللجنة الأولمبية الدولية في وقت لاحق.

وقال مارك آدمز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية في مؤتمر صحفي "إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية لا يؤثر على مشاركة الرياضيين المستقلين".

ورفضت اللجنة الأولمبية الروسية القرار ووصفته بأنه سيأتي بنتائج عكسية وله دوافع سياسية.

وقالت اللجنة الأولمبية الروسية في بيان "اليوم اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية قرارا آخر سيأتي بنتائج عكسية وله دوافع سياسية واضحة".

وأضافت "يأتي هذا بعد أحداث فبراير 2022" في إشارة إلى الحظر المفروض على الرياضيين الروس الذي أصدرته معظم الاتحادات الرياضية الدولية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا".

اللجنة الأولمبية الدولية أولمبياد باريس 2024
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي رابع البطولة العربية بالخسارة أمام الكويت اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة كرة يد - انتصار الدرع ودودو مع فيزبريم ومونبيليه في دوري أبطال أوروبا خبر في الجول - رواد وليس أولمبياد.. كرم جابر يتدرب للمشاركة في بطولة العالم كرة سلة - الأهلي يفرط في فارق الـ17 نقطة ويخسر أمام سلا بنصف نهائي البطولة العربية انتهت كرة سلة - الأهلي (78)-(85) سلا المغربي.. الأحمر يودع البطولة العربية تنس - نادال يعود إلى الملاعب في أستراليا المفتوحة كرة يد - بعد العودة من التوقف.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الثامنة
أخر الأخبار
تشكيل مصر الأولمبي - عودة حمزة علاء لحراسة المرمى أمام الأردن 4 دقيقة | منتخب مصر
موتسيبي: أمم إفريقيا 2023 ستكون الأجمل تنظيميا.. واستثمار أموال السعودية في الأكاديميات 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليفاندوفسكي: لن أخاطر من أجل الكلاسيكو 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - اتحاد الكرة يتراجع عن تعديل موعد مباراة أسوان وجمهورية شبين 57 دقيقة | الدرجة الثانية
حازم إمام: في حالتنا الطبيعية سنفوز على أي أحد.. وهذا تقييم فيتوريا ساعة | الكرة المصرية
بلماضي يتحدث عن مواجهة مصر والجزائر.. و4 محاولات سابقة فاشلة لإقامة المباراة ساعة | الكرة الإفريقية
لاعبه السابق: بيرلو سمح للاعبين الإيطاليين بالتدخين بين الشوطين ساعة | الكرة الأوروبية
الأولمبية الدولية تعلق عضوية روسيا.. وموقف الرياضيين من أولمبياد باريس ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر