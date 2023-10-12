الأولمبية الدولية تعلق عضوية روسيا.. وموقف الرياضيين من أولمبياد باريس

علقت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس عضوية اللجنة الأولمبية الروسية بسبب اعترافها بمنظمات إقليمية منع 4 مناطق ضمتها من أوكرانيا.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان "اللجنة الأولمبية الروسية لن تكون مؤهلة للحصول على أي تمويل بعد اعترافها بالمجالس الأولمبية من مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا".

وأضافت "اللجنة الأولمبية الدولية في بيان أن القرار الأحادي الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الروسية في الخامس من أكتوبر 2023 بضم المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة لسلطة اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية (وهي دونيتسك وخيرسون ولوجانسك وزابوريجيا) إلى عضويتها ينتهك الميثاق الأولمبي".

وواصلت "ينتهك القرار الأمن الإقليمي للجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية التي تعترف بها اللجنة الأولمبية الدولية وفقاً للميثاق الأولمبي".

وأوضحت اللجنة الأولمبية أن الحكم الذي صدر اليوم لن يؤثر على أي قرار بشأن مشاركة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في أولمبياد باريس 2024 والذي ستتخذه اللجنة الأولمبية الدولية في وقت لاحق.

وقال مارك آدمز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية في مؤتمر صحفي "إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية لا يؤثر على مشاركة الرياضيين المستقلين".

ورفضت اللجنة الأولمبية الروسية القرار ووصفته بأنه سيأتي بنتائج عكسية وله دوافع سياسية.

وقالت اللجنة الأولمبية الروسية في بيان "اليوم اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية قرارا آخر سيأتي بنتائج عكسية وله دوافع سياسية واضحة".

وأضافت "يأتي هذا بعد أحداث فبراير 2022" في إشارة إلى الحظر المفروض على الرياضيين الروس الذي أصدرته معظم الاتحادات الرياضية الدولية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا".